Każdego roku, o tej samej porze dopada cię chandra. Z każdym dniem czujesz, że tracisz energię, zamykasz się w pułapce własnych myśli i negatywnych emocji. Nic nie cieszy. Chcesz przespać ten czas lub odwrotnie – całe noce przewracasz się z boku na bok. Łatwo się denerwujesz, nie możesz znieść myśli o nadchodzącym spotkaniu rodzinnym, bo najlepiej to zaszyłbyś się pod kołdrą i udawał, że cię nie ma. Nawet ulubione książki nie cieszą. Brak koncentracji sprawia, że długie linijki wydają się nie do przeczytania. Poczucie winy sączy się w twoje serce, brakuje nadziei, że kiedyś poczujesz się lepiej. Wszechogarniająca samotność i brak zrozumienia sprawiają, że kierujesz całą złość, jaką masz na świat – w swoim kierunku. Może nawet masz myśli o śmierci. Nie jesteś sam. To depresja sezonowa.

Przyczyny depresji

Depresja sezonowa to najczęściej zimowa, która zaczyna się wczesną jesienią i może trwać do wiosny. O wiele rzadziej występuje depresja letnia, która zaczyna się późną wiosną lub wczesnym latem i kończy jesienią. Jeśli symptomy dotykają cię zazwyczaj w tym samym czasie, każdego roku, to znaczy, że możesz cierpieć na ten rodzaj depresji. Naukowcy twierdzą, że przyczyną depresji sezonowej może być niewystarczający poziom światła słonecznego podczas miesięcy jesiennych i zimowych, który powoduje zmniejszenie wydzielania serotoniny odpowiedzialnej za nastrój. W krajach cieszących się słońcem o każdej porze roku, depresja sezonowa jest rzadkością. Inną przyczyną depresji sezonowej mogą być zaburzenia hormonalne, które także mogą wywołać obniżenie nastroju co roku o tej samej porze. Pierwsze objawy depresji sezonowej ujawniają się już około dwudziestego roku życia i dotykają częściej kobiet niż mężczyzn. U niektórych symptomy są delikatne i objawiają się lekkim poczuciem przygnębienia i nerwowości. U innych objawy są na tyle silne, że przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu.

Jak zapobiegać depresji sezonowej

Spędzaj czas na świeżym powietrzu. Spaceruj po lesie, biegaj, uprawiaj sporty. Kup sobie specjalną lampkę, która imituje światło podobne do słonecznego. Przestrzegaj dobrze zbalansowanej diety, to zapewni ci więcej energii. Ćwicz codziennie 30 minut, pięć razy w tygodniu. I ponad wszystko – nie izoluj się. Spotykaj się z przyjaciółmi i rodziną. Wsparcie z ich strony jest skuteczne w zapobieganiu depresji.

Gdy jednak depresja dopadnie…

Kiedy budzisz się rano – wstań z łóżka. Leżenie w nim nie pomoże, jedynie pobudzi strumień negatywnych myśli i poczucia winy, że nie robisz nic. Gdy zaczniesz się ruszać, zmienisz cały skrypt dnia. Wiesz, że to prawda. Zanim zaczniesz poranną rutynę, nalejesz filiżankę kawy, spójrz w telefon lub komputer i przeczytaj pozytywne motto dnia, zabawną historyjkę, żart czy cokolwiek radosnego. Nie skupiaj się na wiadomościach o konfliktach, wypadkach i zabójstwach. Radosne rzeczy też się zdarzają.

Jeśli masz obok siebie kogoś, kto dzieli z tobą twój dzień – doceń go. Pamiętaj, że niezmiernie trudno jest żyć z kimś, kto cierpi na depresję, wielu partnerów tego nie wytrzymuje. Doceń to, co masz, to pozwoli tobie poczuć się lepiej.

Zaplanuj dzień. Jeśli nie masz energii do pracy a twój kalendarz jest od dawna pusty, skup się na najprostszych czynnościach: wstań z łóżka, zjedz, wyjdź na spacer z psem, napisz paragraf w dzienniku, zadbaj o swoje otoczenie. Nawet takie proste czynności, jak zmycie naczyń, odkurzenie dywanu, poukładanie papierów na biurku, pozwoli ci rozproszyć uwagę i odciągnąć od negatywnych myśli.

Wykąp się. Dolej do kąpieli olejki pobudzające. Dbanie o siebie jest trudne, gdy cierpisz na depresję, ale kąpiel może poprawić twój nastrój.

Zjedz coś smacznego. Zapomnij o mrożonych obiadach, ugotuj coś tylko dla siebie lub zamów z pobliskiej restauracji. Odżywianie się zdrowo jest formą dbania o siebie, która pozwoli na zmianę negatywnego myślenia tak powszechnego w depresji.

Zamień kilka słów z drugim człowiekiem. Depresja zamyka cię w ciemnym pokoju, unikasz ludzi, co jeszcze bardziej pogłębia twój stan. Pamiętaj, że potrzebujemy ludzi wokół, by funkcjonować i cieszyć się życiem. Izolacja najbardziej pogłębia depresję. Zacznij konwersację z sąsiadem, znajomym, obcym w sklepie. Gdy przełamiesz opór wewnętrzny i podzielisz się swoimi uczuciami, pokonasz depresję.

Nie poddawaj się depresji! Nie możesz pozwolić, by twoje życie każdej jesieni podporządkowane było tej chorobie. Depresja nie może definiować, kim jesteś. To choroba, ale nie musisz być jej ofiarą. Walcz. Nie chcesz pozostać w stanie depresji dłużej niż jest to konieczne. Wiele wysiłku zabierze ci wyjście z niej, ale pamiętaj, że jest to możliwe i na końcu ciemnego tunelu znajdziesz światło.

Czasem trzeba sięgnąć po pomoc. Porozmawiaj z lekarzem rodzinnym lub psychologiem, gdy powyższe wskazówki nie pomogą. Gdy potrzebujesz pomocy, nie wahaj się dzwonić. Na terenie Stanów Zjednoczonych dzwoń: 1(800) 273-8255 lub wyślij SMS-a o treści ANSWER na numer 839863.

Katarzyna Pilewicz LCPC, CADC



psycholog i psychoterapeutka licencjowana w stanie Illinois. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Obecnie prowadzi badania doktoranckie w Walden University na temat wpływu psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Członek American Psychological Association i PSI CHI. W swojej praktyce opiera się na holistycznym poglądzie o wzajemnym wpływie umysłu, ciała i środowiska. W swojej klinice w Deerfield zajmuje się leczeniem młodzieży i dorosłych z problemami psychologicznymi pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

Teraz także: 911 N. Plum Grove Road, suite C, Schaumburg, IL, 60173

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

NOWA GRUPA:

Psychological Counseling Center otwiera nową grupę dla rodziców POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.pxhere.com