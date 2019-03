Rozmyślasz więcej niż inni? Martwisz się o to, jak inni się czują? Wzruszasz się łatwo pięknem otoczenia? Wolisz spokój od chaosu? Głęboko przeżywasz problemy innych? Jeśli czujesz, że piszę o Tobie – możesz być osobą posiadającą bezcenny dar wrażliwości. Osoba wrażliwa, gdy wchodzi do pomieszczenia, natychmiast wyczuwa zapachy, wychwytuje delikatne dźwięki, gdyż jej zmysły są bardzo wyczulone. Kiedy ogląda film, utożsamia się z bohaterami i przeżywa ich problemy. Czasem potrzebuje kilku dni, by wrócić do siebie po obejrzeniu szczególnie przejmującego filmu lub po przeczytaniu poruszającej książki. Gdy musi poddać się ocenie innych, jej wydajność gwałtownie spada, bo łatwo przytłacza ją stres. Jest bardzo sumienna, chce uniknąć błędów za wszelką cenę, dlatego czasem że jest zbyt ostrożna. Ludzkie nastroje mają duży wpływ na jej samopoczucie, więc jest często postrzegana jako osoba trudna do współżycia.

Wrażliwość – dar czy słabość?

W naszym społeczeństwie bycie zarówno niewrażliwym jak i wrażliwym jest niepożądane. Gdy uznamy kogoś za wrażliwą osobę, mówimy że musi stać się bardziej odporna; osobę mało wrażliwą pouczamy, żeby nauczyła się taktowności. Osoby wrażliwe mają zazwyczaj niższe poczucie własnej wartości spowodowane kulturową nietolerancją. „Nie bądź taki wrażliwy” – słyszą od dziecka, więc czują, że są w jakimś stopniu niedostosowane społecznie. Badania mówią, że cecha ta występuje u jednej na pięć osób – zbyt wielu ludzi posiada wrażliwość, by nazwać ją dolegliwością czy jednostką chorobową, ale wciąż ludzie o większej wrażliwości są nierozumiani, szczególnie że wrażliwość to cecha wrodzona, a nie coś, czego można się nauczyć. Jako dzieci, osoby wrażliwe są zwykle oceniane przez nauczycieli jako nieśmiałe i z zahamowaniami. Wrażliwi dorośli to osoby bardziej introwertyczne i wycofane. Pamiętajmy jednak, że jest to duże uogólnienie, ponieważ około 30 procent osób wrażliwych jest także uważanych za ekstrawertyczne.

Jak rozpoznać osobę wysoce wrażliwą?

To osoba o niezwykle bogatym i głębokim życiu wewnętrznym; jest zwykle bardzo poruszona pięknem natury, sztuką i muzyką. Łatwo przytłacza ją napięcie i stres, ma problemy z wykonywaniem zadań, gdy czuje, że jest obserwowana. Jest szczególnie wrażliwa na bodźce wewnętrzne, nie ma wytrzymałości na ból, a kofeina stawia ją na nogi bardzo szybko. Osobę wrażliwą łatwo jest wystraszyć, bo reaguje na najdrobniejsze sygnały ze środowiska zewnętrznego i procesuje je głęboko. Nie jest zaskoczeniem, że ta cecha występuje szeroko u artystów, pisarzy i muzyków oraz jest związana z kreatywnością i empatią. Z drugiej jednak strony, wrażliwcy mają większe szanse na wypalenie zawodowe, bo częściej są przytłoczeni stresem, mają też większe szanse na zachorowania na depresję i inne choroby psychiczne.

Jak przekuć wysoką wrażliwość na własną korzyść?

Jeśli widzisz u siebie wrażliwość jako cechę znaczącą, nie rozpaczaj, a wykorzystaj ją z zyskiem w relacjach z ludźmi i w środowiskach, gdzie ta cecha pozwoli ci zabłysnąć. Oto co możesz zrobić by wrażliwość nie przeszkadzała ci w życiu:

– Zmniejsz liczbę intensywnych bodźców zewnętrznych w swoim środowisku.

– Ogranicz się do wykonania jednego zadania, robienie zbyt wielu czynności na raz szybko cię męczy.

– Unikaj wypalenia zawodowego przez rozpoznanie wczesnych sygnałów ostrzegawczych, czyli poczucia przytłoczenia obowiązkami i nerwowości, gdy pomyślisz o pójściu do pracy.

– Przelewaj swoje myśli i głębokie emocje na papier, żeby nie wypełniały zbyt dużo miejsca w twojej głowie.

– Spróbuj medytacji, szczególnie jeśli jesteś nadwrażliwy na ból. To nauczy cię mentalnego oddzielenia bólu od innych doznań zmysłowych.

– Wykorzystuj swoją kreatywność: maluj, rysuj, pisz i koloruj.

– Wykorzystuj swoją empatię do wzmocnienia relacji z ludźmi – zbliż się do innych, to pozwoli ci wzmocnić poczucie własnej wartości.

– Czuj się dobrze we własnej skórze i nigdy się nie wstydź, że jesteś wrażliwy!

– Bądź otwarty i mów prawdę – jesteś wrażliwcem. Po prostu widzisz więcej i głębiej niż przeciętny człowiek.

– Nie zapomnij, że bycie osobą wrażliwą to dar. Gdyby było Was więcej, to świat byłby lepszym miejscem – wypełnionym ludźmi o większej empatii, głębokim i intensywnym myśleniu, z umiejętnością widzenia rzeczy z innej perspektywy oraz doceniającymi piękno.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

405 Lake Cook Rd., Suite 203, Deerfield, IL, 60015

911 N. Plum Grove Rd., suite C, Schaumburg, IL, 60173

Tel. (847) 907 1166

Email: psycholog@zwiazkowy.com

www.psychologicalcounselingcenter.com

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

Nowa grupa dla rodziców: POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.pxhere.com