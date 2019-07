Czas na wakacyjny relaks 0 8 lipca 2019

Od wielu miesięcy czekali na ten wyjazd. Planowali go w najdrobniejszych szczegółach. Mieli już za sobą wiele lat wspólnego życia, ich dzieci powoli wybierały własne ścieżki, planowały swoje wakacje z przyjaciółmi. Zostali skazani na samych siebie.

Kolejny etap życia za nimi. Teraz nadszedł czas na znalezienie wspólnych zainteresowań i cieszenie się czasem spędzonym we dwoje. Nowa pasja uderzyła niezapowiedziana – połączyła ich miłość do natury, pieszych wędrówek, ciekawość świata i bakcyl przygody. A teraz, niemal za chwilę mieli wsiąść po raz kolejny do swojego wymarzonego od lat, przytulnego kampera i ruszyć przed siebie drogą ku zalesionym wzgórzom Montany.

Pułapka codziennej rutyny

Przyszło nam żyć w czasach o niezwykłym tempie. Nie mamy chwili, by usiąść spokojnie i wypić kawę, podaną w porcelanowej filiżance, ciesząc się z jej smaku i napawając głębokim aromatem. Pozwoliliśmy na to, by nawał obowiązków dnia codziennego zabrał nam czas nie pozwalając na chwilę relaksu. Nawet jeśli kochamy naszą codzienność i karierę zawodową, to codzienne rytuały i zmagania sprawiają, że czujemy się jak w uprzęży, którą musimy stale ciągnąć do przodu. Zapominamy o prawdziwym pięknie natury, nie dostrzegamy momentów, dla których warto żyć. Zmęczenie i obciążenie sprawia, że jesteśmy znerwicowani i rozdrażnieni. Wyjazd na wakacje, czy będzie to krótka podróż kilka godzin od miasta, czy na drugi kontynent, może sprawić cuda, uzdrawiając psychikę, życie rodzinne i nawet karierę zawodową.

Oznaki przemęczenia

Gdy łatwo się irytujesz, krzyczysz bez powodu, nie możesz spać lub wręcz przeciwnie, nie możesz wstać z łóżka, masz problemy z koncentracją, do tego dochodzą bóle mięśni, mdłości, dolegliwości żołądkowe, ból głowy to czas na wakacje! Twój organizm mówi ci to wyraźnie, posłuchaj go. Potrzebujesz trochę przerwy by wypocząć. Poza zmęczeniem fizycznym, które jesteśmy w stanie zregenerować snem, potrzebujemy także odpoczynku psychicznego. Oderwanie od monotonnej czy przytłaczającej rzeczywistości, zmartwień natury finansowej, konfliktów rodzinnych i zawodowych – daje odprężenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania psychicznego. Okres letni jest doskonałym czasem na wakacyjny relaks. Już cztery noce spędzone z dala od domu potrafią zmniejszyć poziom stresu i poprawić znacznie twoje samopoczucie.

Czas odprężenia umysłu

Wakacje to dobra okazja, aby się w siebie wsłuchać, pobyć ze sobą w ciszy, przepędzić z głowy lęki i negatywne myśli. Umiejętność skupienia się na ,,tu i teraz”, doceniania tego co przeżywasz w tej chwili – jest prostą receptą na szczęście. Zamiast powracać myślami do przeszłości, która niesie negatywne wspomnienia, czy lękliwie patrzeć w przyszłość i martwić się, co przyniesie jutro, trzeba skupić się na teraźniejszości, by ,,tu i teraz” docenić to, że oddychamy pełną piersią (najlepiej na łonie natury), że możemy

podziwiać otaczającą nas przyrodę, czuć łagodny powiew wiatru i ciepło słonecznego poranka.

Gdzie jechać?

Nie musisz od razu rezerwować drogich wakacji w Chorwacji czy na Hawajach. Może to być coś tak prostego jak kamping w lesie czy wynajęcie domku letniskowego nad jeziorem. Ważne żeby było to miejsce gdzie możesz się zrelaksować, poczuć przygodę, aktywnie spędzić czas i… pocieszyć się życiem. Weź pod uwagę fakt, że sposób spędzenia urlopu zależy od twojego temperamentu i reaktywności emocjonalnej. Wypoczynek powinien być satysfakcjonujący i sprawiać radość. Nie musisz aktywnie go spędzać, jeśli to nie jest twoje ulubione zajęcie – wystarczy że poleżysz na słonecznej plaży kilka dni. Bez względu na rodzaj odpoczynku, warto pamiętać o jednym: zadbajmy o siebie.

Tak więc zamknijmy za sobą drzwi i pozostawmy zmartwienia zawodowe w pracy, kłopoty prywatne w domu i cieszmy się każdą chwilą spędzoną z dala od codziennej bieganiny.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

405 Lake Cook Rd., Suite 203, Deerfield, IL, 60015

911 N. Plum Grove Rd., suite C, Schaumburg, IL, 60173

Tel. (847) 907 1166

Email: psycholog@zwiazkowy.com

www.psychologicalcounselingcenter.com

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

Nowa grupa dla rodziców: POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.Pexels.com