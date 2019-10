Szczęśliwe związki

Trzydzieści lat po ślubie Joanna i Eryk nadal wyglądają na szczęśliwą parę. Głęboko zainteresowani sobą nawzajem, patrzą sobie w oczy, traktują się z szacunkiem i mają wiele wspólnych doświadczeń. Jak oni to robią? Naukowcy zajmujący się relacjami partnerskimi twierdzą, że każda para jest inna. Dobieramy się na zasadzie różnorodnych aspektów, m.in. potrzeby przynależności, bezpieczeństwa, bycia akceptowanym i kochanym, stworzenia rodziny, posiadania dzieci, a także atrakcyjności fizycznej i seksualnej. Pierwsze romantyczne i euforyczne spotkania mają niewiele wspólnego z codziennością po kilku latach w związku. Ciągła bieganina, praca, spotkania w domu – najwcześniej przy kolacji, wieczne zmęczenie i ucieczka w sen. Skupiamy się na mniejszych i większych problemach, zapominając o tym, co najważniejsze – pielęgnowaniu naszej miłości. Bo miłość trzeba pielęgnować codziennie. Szczęśliwy związek to taki, w którym znajdujesz przyjaźń, miłość, intymność, zaufanie, szacunek i wsparcie. Kochający partner to taki, który szanuje twoją odrębność, różnice, potrzeby i wspiera twój rozwój wewnętrzny.

Po czym można rozpoznać szczęśliwe pary?

1. Współpracują, a nie rywalizują. Głównym przesłaniem jest współpraca, czyli wsparcie, pomoc i wkład w dążenie do wspólnych celów, w tym także rozwoju partnera. Dzielenie się i używanie własnych mocnych stron, by wesprzeć wspólny cel. To pary, które korzystają z pozytywnych cech każdego partnera, na przykład, jeśli jedna osoba jest bardziej zorganizowania. to wnosi tę cechę do planowania wydatków, organizowania wyjazdów czy pilnowania rachunków, natomiast drugi partner może być bardziej spontaniczny, co używa do urozmaicenia wspólnych doświadczeń. Nie tylko dawanie jest ważne, ale tak samo istotne jest branie od partnera i proszenie o pomoc, kiedy jest taka potrzeba.

2. Mają wspólne zwyczaje, zainteresowania, maniery. Szczęśliwe pary łączy to, że dzielą się swoimi zainteresowaniami, przejmują od partnera hobby, pasje, poczucie humoru, nawyki. Te zmiany są dowodem na zintegrowanie się z parterem i sprzyjają bliskości.

3. Wspierają rozwój partnera. Jakie to cudowne uczucie, gdy partner aktywnie zachęca, pomaga i wspiera twoje dążenie do rozwoju i osiągnięcia celu! Dobry związek poznaje się po tym, że łatwo możesz rozszerzać swoje horyzonty i dążyć do celów we współpracy z partnerem.

4. Dzielą się emocjami. Nie wystarczy tylko mówić do partnera. Ludzie w szczęśliwych związkach dzielą się swoimi emocjami, refleksjami, pomysłami i dążeniami. Mogą podzielić się najtrudniejszymi emocjami, bo ufają, że nie zostaną zranieni. To rozwija bliskość, intymność, przywiązanie i zaufanie, tak potrzebne w zdrowym związku.

5. Często dotykają się. Kontakt fizyczny może mieć wiele form, ale fizyczna bliskość poza sypialnią ma ogromny wpływ na satysfakcję w związku. Trzymanie się za ręce, pogłaskanie po plecach, przytulenie się podczas oglądania wieczornych wiadomości – każdy fizyczny kontakt zbliża i pogłębia emocjonalną więź. Jeśli twój partner chce iść do łóżka wcześniej, a ty wciąż chcesz siedzieć późno w nocy, połóż się z nim na chwilę, potem wstań i dokończ cokolwiek chciałaś robić.

6. Widzą pozytywne strony związku. Badania mówią, że jeśli partnerzy postrzegają związek z pozytywnej strony (jako przynależność, akceptację, radość, spełnienie), to i szczęście w związku jest pełniejsze. Aby tego dokonać, patrz na pozytywne strony partnera. Niektórzy tylko czekają, aby znaleźć coś negatywnego, by zachować to na poczet kolejnej kłótni. Mówienie partnerowi tego, co robi dobrze, zauważanie tego i docenianie, skłoni go do powtarzania pozytywnych zachowań, co tylko wzmocni wasz związek. Bardzo łatwo jest pokazać palcem niedociągnięcia partnera, ale zanim to zrobisz, pomyśl chwilę. Po pierwsze, zapytaj samego siebie, jak partner będzie się czuł, gdy obwinisz go za coś i czy to naprawdę coś naprawi? Zamiast obwiniać, spróbuj konstruktywnie poprosić, aby partner zrobił to w inny sposób i zaoferuj przykłady. Sekret leży w życzliwym i spokojnym sposobie przekazu. Podniesiony głos i zrzucanie winy na partnera nie zaowocują żadną zmianą. Partner najprawdopodobniej nie będzie wiedział, o co ci chodzi, bo zamiast słuchać, będzie w głowie układał plan obrony. To typowe dla człowieka, który czuje się zagrożony. W zamian za to pomyśl o partnerze i jego dobrym samopoczuciu. Znajdź drobiazg, który wywoła uśmiech na jego twarzy. Może to być pozytywne motto pozostawione na poduszce, mały kwiatek, czekoladka, dobre słowo przesłane tekstem. Coś takiego, co sprawi, że partner poczuje, że myślisz o nim ciepło.

Nie zawsze jednak istnieje harmonia w związku. Wielu z nas wraca do domu jak na pole bitwy. Gdy jednak próby odbudowania więzi nie przynoszą rezultatu, warto zwrócić się o pomoc do terapeuty. Głównym celem terapii jest wzmocnienie związku jako całości i rozwój partnerów z osobna. Terapia to bezpieczne miejsce, gdzie można wyrazić swoje potrzeby, oczekiwania i nadzieje oraz zrozumieć motywy partnera i własne. Sesje terapeutyczne mają na celu rozpoznać aktualny problem z punktu widzenia każdego z partnerów, zrozumieć przyczyny konfliktu oraz nauczyć się rozwiązać go z korzyścią dla obojga partnerów. Obecność terapeuty przełamuje bariery w porozumieniu się i pozwala na bezpieczne wyrażanie uczuć. Wskutek procesów zachodzących w terapii, partnerzy mogą uzyskać poczucie równowagi i tego, że żyją zgodnie z własnymi wartościami, przy zachowaniu poczucia wzajemnej przynależności i odpowiedzialności za siebie. Psychoterapia dla par może pomóc tylko wtedy, kiedy obie strony zgadzają się co do celów terapii, chcą w niej uczestniczyć i kiedy dla żadnej ze stron nie jest za późno na odbudowanie związku i zaufania, innymi słowy, kiedy oboje chcą jeszcze walczyć o swój związek.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

405 Lake Cook Rd., Suite 203, Deerfield, IL, 60015

911 N. Plum Grove Rd., suite C, Schaumburg, IL, 60173

Tel. (847) 907 1166

Email: psycholog@zwiazkowy.com

www.psychologicalcounselingcenter.com

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

Nowa grupa dla rodziców: POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.Deporitphotos.com