Gdy go zobaczyłam po raz pierwszy, leżał w zaciemnionym pokoju na pogotowiu podmiejskiego szpitala. Eryk, 35- letni, mocno wytatuowany mężczyzna z długą brodą odwrócił głowę do ściany i bezgłośnie płakał. Nie chciał mi spojrzeć w oczy. Jego twarz wyrażała przejmujący smutek i brak nadziei. Przywieźli go późnym popołudniem po nieudanej próbie powieszenia się w pobliskim lesie. Eryk powiedział, że gałąź, na której się wieszał, złamała się i z całym impetem spadł na ziemię. Musiał być nieprzytomny przez jakiś czas, ale zanim odzyskał świadomość znalazł go chłopiec spacerujący z psem i wezwał ratunek. Eryk przez ostatnie miesiące czuł, że pogrąża się w otchłani czarnej rozpaczy po tym, jak ostatecznie stracił kontakt ze swoim synem. Nie widział przyszłości, myślał, że lepiej będzie dla wszystkich, jeśli nie będzie go na tym świecie. Chciał zabić okropny wewnętrzny ból, więc postanowił skończyć z sobą.

Czym jest brak nadziei?

Brak nadziei to stan emocjonalny, który ma silny negatywny wpływ na nastrój oraz na to, jak człowiek postrzega siebie, innych ludzi, okoliczności, w których żyje i nawet otaczający świat. Brak nadziei odzwierciedla negatywny obraz przyszłości. Tak jakby nic już się nie liczyło. Ludzie, u których ta emocja przeważa, tracą zainteresowanie utrzymywaniem kontaktów z innymi ludźmi, nie angażują się w codzienne czynności, nawet wartości, które były dla nich ważne tracą swój sens. Brak nadziei łączy się z brakiem motywacji, poczuciem bezsilności, odrzuceniem, samotnością i wyobcowaniem.

Przyczyny powstania braku nadziei

Brak nadziei może być symptomem wielu psychologicznych chorób, włączając w to chorobę depresyjną, chorobę maniakalno-depresyjną i schizofrenię. Brak nadziei może również powstać w wyniku szczególnych negatywnym okoliczności, w jakich człowiek się znajduje. U Eryka do powstania braku nadziei bardzo przyczyniła się diagnoza schizofrenii. Od kilku lat słyszał głosy wewnętrzne mówiące mu, że jest nikim. Gdy poszedł do lekarza, dowiedział się, że to poważna choroba i będzie musiał już zawsze brać silne leki psychotropowe. Wykorzystała to jego była żona, by odebrać mu widzenia z synem. I tak u Eryka brak nadziei wpłynął na nasilenie myśli samobójczych i zmusił go to popełnienia czynu tak okrutnego wobec siebie i innych.

Brak nadziei nie zawsze musi wiązać się z depresją i samobójstwem. Ale zawsze rujnuje i niszczy dobre samopoczucie oraz motywację do działania lub szukania pomocy.

Jak rozpoznać brak nadziei?

Ludzie, którzy doświadczają braku nadziei przekazują następujące komunikaty:

– Moja sytuacja nigdy się nie poprawi,

– Nie mam przyszłości,

– Nikt mi nie może pomóc,

– Już jest za późno,

– Nie mam nadziei,

– Nigdy już nie będę szczęśliwy.

Pomoc w przypadku braku nadziei

Skoro brak nadziei wiąże się ze zmniejszoną motywacją, brakiem zainteresowania otoczeniem, negatywnym postrzeganiem siebie i świata oraz brakiem wiary, że przyszłość przyniesie coś pozytywnego, to najlepszym sposobem na zmianę tej postawy jest terapia. Jeden ze znanych amerykańskich psychologów Aaron Beck poświecił wiele lat na pomoc ludziom cierpiącym na brak nadziei. Terapia ma na celu identyfikowanie negatywach myśli przyczyniających się do powstania braku nadziei i analizowanie niezdrowych założeń w celu udowodnienia, że są one niesłuszne i nieracjonalne. Do tego duży nacisk kładzie się na rozwój osobisty, podniesienie poczucia własnej wartości oraz wzmocnienie wiary w siebie. Wiele badań udowodniło, że terapia Becka jest efektywnym narzędziem w odzyskiwaniu straconej nadziei.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

