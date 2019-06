Romans w cyberprzestrzeni 0 17 czerwca 2019

Kamila i Witek spotkali się na internetowym forum randkowym. Okazało się, że mają takie samo nazwisko. Na początku myśleli, że są spokrewnieni ale szybko okazało się, że więzy krwi ich nie łączą. Połączyły ich za to godzinne rozmowy w sieci. Oboje po przejściach, wolni od pewnego czasu i otwarci na nowe znajomości. Mieszkali w znacznej odległości od siebie. Kamila jest obywatelką Kanady, więc przez pierwsze miesiące nie brali tej znajomości na poważnie. W końcu postanowili spotkać się w Seattle. I wówczas uderzyła w nich płomienna miłość. Po krótkim czasie i bez większego namysłu Kamila przeniosła się do Stanów, by kontynuować rozpoczęty w sieci romans. Historia prawdziwa, choć bez zakończenia, bo nie znamy dalszych losów tej spontanicznej pary. Oby im się udało.

Co mówią statystyki

Statystyki mówią, że obecnie jedna na pięć par poznaje się w sieci. Szacuje się, że do roku 2040, około 70 proc. populacji zacznie tak swój związek partnerski. Sieć, fora społecznościowe i aplikacje randkowe cieszą się coraz większą popularnością. Czy to ze względu na brak czasu, odległość, nieśmiałość, brak kompetencji społecznych w nawiązaniu pozytywnych znajomości, lub też po prostu korzystamy z postępu, jaki daje nam nowoczesna technologia. Ale jakie są prognozy internetowych romansów? Naukowcy z uniwersytetu stanowego w Michigan twierdzą, że 28 proc. związków, które zaczynają się w sieci, nie przetrwa próby pierwszej randki w realu. Mimo to, coraz więcej związków rozpoczętych w sieci kończy się małżeństwem.

Świat wirtualny

W odróżnieniu od świata rzeczywistego, wirtualne związki są ograniczone w użyciu pięciu podstawowych zmysłów, które służą do zbierania informacji. Są to dotyk, węch, smak, wzrok i słuch. W internetowym świecie nie widzimy partnera, nie możemy więc polegać na odczytaniu niewerbalnych wskazówek czy mowy ciała. Nie czujemy zapachu feromonów, nie możemy spojrzeć w oczy, odczytać gestów, ruchów rąk, intonacji głosu, nie możemy przytulić się ani uścisnąć dłoni. Do komunikacji używa się słów, symboli, znaków, zdjęć i krótkich filmików video. Jest jednak wiele korzyści płynących ze świata wirtualnego – spotyka się tam ludzi z całego świata, których nie było szansy spotkać wcześniej. Sieć pozwala na większą otwartość, wyrażanie uczuć, nawet złości, bo jest mniej konsekwencji płynących z ich wyrażania, więc łatwiej jest podjąć ryzyko. Ludziom mającym trudności z relacjami społecznymi anonimowość internetu dodaje śmiałości i pewności siebie. W relacjach w sieci możemy być bardziej sobą i uciec od ról nałożonych nam przez świat zewnętrzny, łatwiej przychodzi wyrażanie myśli i pomysłów, gdy musimy je napisać i mamy czas na ich przemyślenie. Z łatwością możemy też wycofać się z nawiązanej relacji. Znajomości są znacznie płytsze, bo skoro mamy wiele opcji nawiązania znajomości, nie wgłębiamy się w świat wewnętrzny danej osoby, a gdy coś nie pasuje, po prostu wycofujemy się. Dla osoby przyzwyczajonej do wyrażania swoich uczuć mową ciała ta opcja nie będzie możliwa w sieci. Nawet symbole uśmiechniętych twarzyczek nie pomogą przekazać w pełni prawdziwości uczuć. Większe jest ryzyko manipulacji, bo nie ma fizycznych wskazówek, które by nas ostrzegły. Nieporozumienia są częstsze bo trudniej jest zrozumieć znaczenie pisanych słów.

Oto kilka wskazówek jak romansować w sieci

Wybierz odpowiednią aplikację randkową. Pamiętaj, że niektóre z nich mają złą reputację.

Bądź szczery. Ludzie dobierają się na podstawie podobieństwa. Podobne marzenia, potrzeby, oczekiwania, historie, wierzenia, wybory. Im bardziej będziesz szczery, tym większe prawdopodobieństwo na spotkanie odpowiedniej osoby, co oszczędzi ci wiele czasu i wysiłków.

Wstaw zdjęcie, które lubisz. Ludzie lubią spojrzeć ci w oczy i widzieć w nich twój uśmiech. Lekkie przechylenie głowy na zdjęciu doda mu autentyczności.

Bądź treściwy. Pisanie kilku paragrafów o sobie na profilu randkowym nic nie da. Wpisz tylko najważniejsze informacje i załącz, czego szukasz w drugiej osobie. Idealna równowaga to 70 procent o sobie i 30 procent o osobie, której szukasz.

Bądź otwarty. Możesz wiele nauczyć się od osoby, którą spotkasz w świecie wirtualnym. Uczymy się przecież czegoś nowego każdego dnia, jeśli pozwolimy sobie na to.

Nie przeciągaj znajomości w sieci. Niektórych aspektów nie poznasz, dopóki nie zobaczysz tej osoby osobiście. Badania naukowe sugerują, żeby nie przeciągać komunikacji w świecie wirtualnym powyżej dwóch tygodni. Po tym czasie powinieneś już wiedzieć, czy chcesz spotkać się w realu.

Baw się dobrze. Używanie aplikacji randkowych ma być przyjemnością. Jeśli traktujesz je jako zło konieczne, to zrób sobie przerwę i spróbuj czegoś innego.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

fot.rawpixel.com/pexels.com