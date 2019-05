Jak być szczęśliwą matką 0 26 maja 2019

Dla wielu z nas bycie matką jest podstawową rolą kobiety w naszym społeczeństwie. Większość matek postrzega macierzyństwo jako podstawę swojej tożsamości. I tak jest w rzeczywistości, bo fakt bycia matką staje się integralną częścią życia kobiety. Wszystkie istoty ludzkie mają wrodzoną potrzebę rozpoznawania, poszukiwania i przywiązywania się do matki, która jest dla nas symbolem miłości, bezpieczeństwa, opiekuńczości i ochrony. Wiemy doskonale, że wczesna więź z matką i jej jakość kształtuje prawidłowe połączenia mózgowe i reguluje emocje. Słaba i niepewna więź jest traumatyczna dla dziecka i prowadzi w dorosłym życiu do różnych uzależnień, słabych osiągnięć w nauce, depresji i problemów w relacjach z innymi. Tak więc matki mają ogromny wpływ na długoterminowe zdrowie psychiczne swoich dzieci. Bycie matką to wielka odpowiedzialność. Do niej dochodzi presja środowiska, które łatwo osądza nieprzystosowane, niezorganizowane matki, coraz większa konkurencja by wychować gwiazdorskie i genialne dzieci, zapewnić im materialny dobrobyt i najlepszą edukację. No i jeszcze… perfekcjonizm, który wymaga by obiad był na czas, ubrania wyprasowane a w domu nieskazitelny porządek. To wszystko zwiększa stres, powodując spustoszenia w organizmie. Przepracowane i niedoceniane matki mają trudności z wychowaniem posłusznych i pogodnych dzieci.

Jak być szczęśliwą matką?

1. Zmień myślenie.

Dla wielu poświęcających się matek pomysł zadbania o siebie może wydawać się zbyt odległy. Niestety, jest to konieczne. Naucz skupiać się na sobie, na swoich potrzebach i zwalcz perfekcjonizm, a pomoże ci to w zmaganiu z wyczerpaniem i stresem, jaki odczuwasz. Psycholodzy pozytywni twierdzą, że możemy nauczyć się optymizmu i dać sobie dzięki temu odrobinę wytchnienia. W dzisiejszym świecie nikt nie osiąga sukcesu bez porażek i błędów. Naucz się szanować i kochać siebie, wyłącz tą nieustającą samokrytykę i negatywne myślenie, przestań się winić za drobne porażki. To, że zapomniałaś o terminie zapisu dziecka na piłkę nożną, nie oznacza końca świata. Zamiast winić się za błędy powiedz sobie co dobrego zrobiłaś w ostatnim czasie. Zamiast mówić: „co ze mnie za matka” powiedz: „jestem wystarczająco dobrą matką, robię, co mogę”.

2. Poznaj swoje priorytety.

Dzieci są jednym z najwyższych priorytetów dla matki, ale nie są one wyłącznie jedynym priorytetem. Jesteś kobietą – rozwijaj się. Nie poświęcaj swojej kariery zawodowej. Częścią twojej tożsamości jest zawód, jaki wybrałaś. Możesz spokojnie wychowywać dzieci równocześnie rozwijając się. To tylko kwestia organizacji i włączenia innych do pomocy. Oddaj ojcu dziecka część obowiązków, on też potrafi wychować swoje dzieci. Nie poświęcaj się, bo tak nakazują normy społeczne i twoje środowisko – wynikające z tego niespełnienie odbije się na dziecku, bo będziesz drażliwa i sfrustrowana.

3. Bądź kobietą!

Ubierz się ładnie, pójdź do fryzjera, zrób paznokcie. Zaplanuj lub wymagaj od swojego mężczyzny zaplanowania wieczoru tylko we dwoje lub romantycznego wyjazdu weekendowego. Im bardziej będziesz spełniona jako kobieta, partnerka, tym zdrowsze więzi będą cię łączyć z dzieckiem. Wiele niespełnionych kobiet przelewa nadmiar miłości na dziecko i staje się ono jedynym obiektem ich wsparcia, ochrony czy spełnienia ambicji. Zdrowa relacja matki do dziecka pozwala dziecku rozwijać się, wierząc w swoje umiejętności, ufając swoim wyborom i powoli uniezależniać się od matki. Dziecko to nie przyjaciel, powiernik lub obrońca, ono potrzebuje matki, by dała mu strukturę, bezpieczeństwo i przewidywalność.

4. Przytulaj dziecko.

Przez dotyk wyzwalasz oksytocynę, która sprawia, że czujemy się ciepło i bezpiecznie. Im więcej nowych doświadczeń zapewnisz sobie i dziecku, tym bardziej zwiększysz poziom dopaminy, neuroprzekaźnika związanego z dobrym nastrojem. Dla dziecka lepiej jest spędzić kilka dobrych, bliskich i ciepłych chwil z radosną matką niż cały dzień z niedostępną emocjonalnie sfrustrowaną rodzicielką.

5. Czas jest cenny.

Dzieci dorastają bardzo szybko, nie obejrzysz się, a będziesz tęsknić za okresem, kiedy były małe. Doceniaj każdy moment przeżyty z dzieckiem, wspólne czytanie książki, spacer, zabawę klockami. To sprawi, że będziesz szczęśliwszą matką, a twoje dzieci zauważą i wchłoną w siebie twoją dobrą energię.

Katarzyna Pilewicz Ph. D, LCPC, CADC



doktor psychologii i specjalista od uzależnień. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Doktorat obroniła w Walden University zajmując się wpływem psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Autorka licznych publikacji popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i higieny psychicznej w amerykańskim wydaniu Magazynu „Polonia” i w “Dzienniku Związkowym” w Chicago. Prowadzi swoją klinikę w dwóch lokalizacjach na przedmieściach Chicago, gdzie prowadzi psychoterapię dla młodzieży oraz dorosłych z problemami natury psychologicznej, pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

405 Lake Cook Rd., Suite 203, Deerfield, IL, 60015

911 N. Plum Grove Rd., suite C, Schaumburg, IL, 60173

Tel. (847) 907 1166

Email: psycholog@zwiazkowy.com

www.psychologicalcounselingcenter.com

Psychological Counseling Center prowadzi konsultacje i porady dla osób zmagających się z problemami natury psychologicznej. Pomożemy zredukować stres, lęki i depresję. Wskażemy właściwe rozwiązania. Ukierunkujemy cię na odnalezienie siebie i twojej drogi życiowej. Po konsultację dzwoń: (847) 907-1166.

Nowa grupa dla rodziców: POZYTYWNE RODZICIELSTWO. W komfortowej atmosferze, pełnej poufności i wzajemnego wsparcia omawiamy trudne sytuacje i problemy, by znaleźć proste rozwiązania. Zrozum zachowanie swojego dziecka! Działaj na jego korzyść! Program oparty jest na zasadach nauk Alfreda Adlera. Po informacje dzwoń: (847) 907-1166

fot.Pexels.com