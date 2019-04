Toksyczne rodziny

Natalia już w wieku dwudziestu lat wiedziała, że nie może pozostać w bliskim kontakcie ze swoją rodziną i wyjechała do Stanów poszukać siebie. Wyszła za mąż, urodziła dzieci, odniosła sukces w biznesie i na płaszczyźnie osobistej. Może powiedzieć o sobie, że ciężko pracowała na spełnienie swoich marzeń. Ona i wiele innych młodych ludzi, którzy zdystansowali się fizycznie od bliskich potwierdzają, że był to dobry wybór, bo emocjonalny i fizyczny dystans dał im przestrzeń i możliwość rozwoju. Teraz po latach, powrót do tamtych miejsc i sytuacji jest nadal trudny.

Jak rozpoznać toksyczne więzi?

1. Jeśli czas świąteczny nie jest radosny i relaksujący, a przepełniony stresem, fałszem i pasywną agresją, to znaczy, że powinieneś przemyśleć jakość niektórych relacji rodzinnych. Czasem spędzamy lata poświęcając nasze zdrowie psychiczne dla utrzymania więzi, które oparte są na zawiści, ukrytej nienawiści, negatywnym osądzie i braku lojalności tylko dlatego, że osoby te są naszą rodziną. Nikt nie chce być osobą, która odwraca się od rodziny, szczególnie jeśli cenimy swoje wartości rodzinne. Ale faktem jest, że niektórzy członkowie rodziny mogą być toksycznymi, niezdrowymi dla nas osobami. Jeśli nie byliby członkami rodziny, może nigdy świadomie nie zaistnieliby w twoim życiu, bo nawet nie spojrzałbyś w ich stronę za ich jad, osąd, niewłaściwe traktowanie, zawiść, plotki i manipulacje.

2. Unikasz dzielenia się dobrymi wieściami z niektórymi członkami rodziny. Rodzina jest po to, by dzielić się zarówno dobrym, jak i złym. Jeśli czujesz się niezręcznie mówiąc kuzynce, jak bardzo szczęśliwy jesteś z awansu, to znaczy, że prawdopodobnie jest ona zazdrosna o twój sukces. Są oczywiście rzeczy, które chcemy trzymać tylko dla siebie, ale to, że nie możesz powierzyć jej takiej wiadomości świadczy, że nie wierzysz, że będzie cieszyć się z twojego sukcesu.

3. Uważasz na słowa i zachowania, by nie urazić niektórych członków rodziny. Jeśli przyzwyczajony jesteś do cenzurowania swoich słów i zachowań w obecności rodziny, to oznacza, że boisz się ich reakcji i starasz się dostosować do ich oczekiwań, płacąc cenę ciągłym lękiem i napięciem. To nie jest zdrowa sytuacja. Jesteś osobą, która powinna móc wyrażać swoje potrzeby i oczekiwania w obecności rodziny. Jeśli oni nie akceptują cię za to kim jesteś, to ich problem.

4. Jeśli czujesz się krytykowany i osądzany. Jeśli ktoś cię ciągle umniejsza i dezaprobuje w twoich dążeniach zamiast wysłuchać i akceptować twoich potrzeb, osądza cię i nie szanuje wartości, jakie przedstawiasz – nie potrzebujesz tej osoby w swoim życiu. Osądzanie innych jest toksyczne. Jedno to wyrazić swoją opinię, nawet jeśli jest ona odmienna od twojej, ale wyśmiewanie i umniejszanie czyichś poglądów jest nie do zaakceptowania. W zdrowej rodzinie musi być miejsce dla wszystkich, by mogli wyrażać siebie, a o nieporozumieniach i niezgodnościach trzeba dyskutować otwarcie. Karanie ciszą, nieodzywaniem się, czy ignorowaniem jest formą przemocy emocjonalnej. To kara wymierzona, by cię zgnębić.

4. Nie masz zaufania. Bez zaufania każdy związek jest jak dom bez fundamentów. Jeśli wolisz nie zapraszać swojej rodziny na ważną dla ciebie uroczystość, bo obawiasz się, że zachowają się nieodpowiednio, to znak, że jesteś uwikłany w toksyczne relacje. Jeśli członek twojej rodziny rani cię celowo, przez zawstydzanie cię, wywoływanie w tobie poczucia winy, plotkowanie na twój temat czy traktowanie cię z góry, nie czekaj aż się zmieni. Prawdziwa rodzina to miłość, zaufanie, szacunek i stałość. Możesz zawsze oczekiwać od niej wsparcia, a nie czujnie przewidywać, skąd i kiedy padnie kolejny cios.

Rozważ zmiany

Od dawna wiadomo, że wspierająca rodzina wydłuża życie, wprowadza w nie radość, poczucie bezpieczeństwa i spełnienie. Niestety, toksyczni członkowie rodziny przynoszą odwrotny efekt – zwiększają stres, zabierają pozytywną energię i zabijają wiarę w ludzi. Pierwszym krokiem w drodze do zdrowych relacji rodzinnych jest rozpoznanie toksyczności, następnie przyjęcie odpowiedzialności za swoje zachowania i ustalenie granic. Jeśli ty nie będziesz sam się szanował, nikt ciebie nie uszanuje. Gdy pozwalasz się ranić, przyczyniasz się do narażania siebie na dalsze nieodpowiednie zachowania (umniejszanie twojej wartości, winienie, krytykowanie, zawstydzanie cię w towarzystwie, plotkowanie na twój temat, itp.). Wyznacz granice, naucz się odmawiać, nie dawaj się wykorzystywać. Nawiąż kontakty z innymi, nietoksycznymi ludźmi, rozpoznasz ich po swoim lepszym nastroju i chęci przebywania z nimi.

Jeśli postanowisz nie wdawać się w toksyczne rodzinne więzi, zastanów się na zmianami, które możesz poczynić. Fizyczny dystans od rodziny nie jest zawsze rozwiązaniem, bo emocjonalne więzi wciąż istnieją. Popracuj nad sobą, zdaj sobie sprawę, że nie masz wpływu na to, jak członkowie twojej rodziny się zachowają. To oni ponoszą odpowiedzialność za swoje zachowanie, nie staraj się wdawać w przetargi słowne, nikt na tym nie wygra. Ustal jasne granice, to do ciebie należy twoje życie i ty nim kierujesz. Nie pozwalaj im na granie na twoim poczuciu winy i manipulowaniu tobą. Jeśli nie czujesz, że możesz ich zaprosić na święta – powiedz jasno „nie”.

Jeśli jednak w twojej rodzinie wciąż dominują gierki, winienie, plotki, osąd i niewłaściwe zachowania – rozważ usunięcie się z tego grona i odpuść sobie. Twoje zdrowie psychiczne jest najważniejsze.

