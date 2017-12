Psychologia czerwieni

Dziś o połączeniu psychologii i koloru. Patrząc na najnowsze trendy w jesienno-zimowej kolekcji 2017/2018 niezaprzeczalnie króluje czerwień. Kolor czerwieni kojarzy się z kobiecością, silnymi emocjami, dominacją, siłą, seksapilem i życiem. Już od lat kolory są przedmiotem szufladkowego myślenia, a tworzenie stereotypów jest naturalną i spontaniczną ludzką skłonnością, która ma na celu uproszczenie informacji i sprowadzenie jej do poziomu łatwo przyswajalnej etykietki. Stereotyp również ma na celu próbę manipulacji i podporządkowania rzeczywistości. I tak kolor czarny kojarzy się z żałobą lub czymś negatywnym, biały to niewinność i dobro, różowy to kolor dla dziewczynek, niebieski dla chłopców. Wystarczy obejrzeć stare westerny – od razu można rozpoznać dobry charakter po kolorze kapelusza kowbojskiego. Kolory często nadają znaczenie przedmiotom i dlatego też są ważnym czynnikiem oddziaływania na funkcjonowanie psychologiczne.

Co z czerwienią?

Jeśli myślicie o seksie, zmysłowości, atrakcyjności erotycznej – to jaki kolor kojarzy się większości z was? Oczywiście czerwień. Czerwona szminka, czerwona bielizna, czerwone pudełeczka z czekoladkami w kształcie serduszek na walentynki. Jednak nie we wszystkich kulturach; w Chinach ludzie lubią malować drzwi na czerwono, ponieważ kolor ten kojarzy się ze szczęściem i dobrobytem. Jeśli przyjrzymy się produkcjom hollywoodzkim, nie ma wątpliwości, że to czerwień czyni kobietę atrakcyjną. Pamiętacie „Matrix” i scenę, kiedy Neo rozprasza się podczas symulacji, gdy widzi kobietę w czerwonej sukience? Albo w „Pretty Woman”, kiedy Julia Roberts ubrana w czerwień dostaje diamentowo-rubinowy naszyjnik? Piękna jest scena z filmu „American Beauty”, kiedy płatki czerwonych róż spadają na nagą Mene Suvari.

Ale czerwony to także kolor agresji, wojny, dominacji; kolor który łatwo może wzmocnić stres, lęki i poczucie braku bezpieczeństwa, dlatego, jeśli cierpisz na nerwicę, stres pourazowy, czy depresję – należy używać go umiarkowanie, bowiem nie pomoże.

Psychologia a czerwień

Psychologia koloru uczy nas, że każdy postrzega kolor na swój sposób, bo dla każdego z nas ma on swój szczególny przekaz. Mamy ulubione kolory, w których czujemy się dobrze. Ubieramy się, dekorujemy dom, malujemy ściany barwami, które odpowiadają poczucie naszej estetyki i zapewniają nam komfort. Czerwony to jeden z tych kolorów, który natychmiast przyciąga uwagę. Oto kilka skojarzeń z czerwienią.

Energia i agresja

Na pewno kolor ten kojarzy się z krwią i agresją. Ma wpływ na nasze fizjologiczne samopoczucie; zwiększa rytm serca i powoduje, że oddychamy szybciej. Czerwony kolor jest łatwo zauważalny, więc jego nadmiar może być irytujący i wyzwalać agresję. Nie powinien być używany w więzieniach. Czerwony akcent na neutralnym tle pomaga przyciągnąć uwagę.

Dominacja

Niektóre badania potwierdzają, że atleci noszący czerwony pas w sportach walki mają większą szansę wygrać niż ci, którzy noszą pas niebieski. Czerwony wzmacnia poczucie pewności siebie, daje wrażenie o potędze i sile, zwiększa testosteron. Także osoby obok postrzegają osobę w czerwieni jako bardziej dominującą.

Pasja

Czerwień kojarzy się także z seksualnością i pożądaniem. W 2008 dwoje psychologów amerykańskich Andrew J. Elliot i Daniela Niesta wykonało badania nad postrzeganiem atrakcyjności kobiet. Odkryli, że mężczyźni, którzy oceniali atrakcyjność tej samej umiarkowanie ładnej brunetki w dwóch wersjach ubraniowych, czerwonej bluzce i niebieskiej bluzce – postrzegali portret w czerwieni jako o wiele bardziej atrakcyjny.

Niebezpieczeństwo

Kolor czerwony przykuwa uwagę, dlatego też jest używany do produkcji znaków ostrzegawczych. Osoba, która widzi czerwień pól – staje się ostrożniejsza i uważna. Ale ponownie – zbyt wiele tego koloru może zwiększyć stres.

Życie i miłość

Symbolicznie czerwień to miłość i więzi rodzinne. Nie bez przyczyny jest używana do pakowania prezentów romantycznych i pierścionków zaręczynowych. Podarowanie komuś czerwonych róż jednoznacznie wyraża miłość.

Katarzyna Pilewicz LCPC, CADC



psycholog i psychoterapeutka licencjowana w stanie Illinois. Ukończyła Adler University w Chicago w dziedzinie psychologii klinicznej. Obecnie prowadzi badania doktoranckie w Walden University na temat wpływu psychologii pozytywnej na poprawę stanu psychiki człowieka. Członek American Psychological Association i PSI CHI. W swojej praktyce opiera się na holistycznym poglądzie o wzajemnym wpływie umysłu, ciała i środowiska. W swojej klinice w Deerfield zajmuje się leczeniem młodzieży i dorosłych z problemami psychologicznymi pomagając w powrocie do wyższej jakości życia.

fot.Pexels.com