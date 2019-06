Zupa – krem marchewkowy 0 3 czerwca 2019

W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowy przepis na lekką zupkę, która jest bez glutenu oraz bez laktozy. Może być również wegańska czy paleo jeśli użyjemy bulionu warzywnego. Jest to prosty i aromatyczny krem, który jest pełen samych dobrych składników! Kawałki marchewki są zmieszane z imbirem i mlekiem kokosowym, który ostatecznie jest niemal nie wyczuwalny.

Przygotowanie tak naprawdę zajmuje całe 5 minut, trzeba pokroić składniki, ugotować i zmiksować na krem. Przez najbliższe dwa dni będzie to mój lunch do pracy. Jest to jedna z moich ulubionych zup. Zapraszam do kuchni!

Czas przygotowania: 40 minut

Składniki na 5 porcji:

1 łyżka oleju kokosowego

1 większa cebula

4-5 ząbków czosnku

1 litr bulionu

2 łyżki posiekanego imbiru ( u mnie 1 łyżka imbiru w proszku)

5 większych marchewek

1 puszka mleka kokosowego

sól/ pieprz Cayenne

1 łodyga selera naciowego (opcjonalnie)

Przygotowania rozpoczynamy od rozgrzania w średnim garnku oleju kokosowego, dodajemy cebulę, czosnek i imbir. Podsmażamy, aż cebula będzie zeszklona i z garnka zacznie wydobywać się aromatyczny zapach. Dodajemy posiekane na kawałki marchewki oraz wlewamy bulion.

Doprowadzamy do wrzenia, po czym zmniejszamy gaz i gotujemy powoli przez około 25 minut, aż marchewki będą miękkie. Dodajemy wymieszane mleko kokosowe. Za pomocą ręcznego blendera tworzymy gładki krem. Doprawiamy do smaku.

Serwujemy na ciepło z koperkiem, grzankami, krakersami lub groszkiem ptysiowym.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej