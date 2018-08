Zielony torcik

Dzisiaj przepis rozpoczynamy od zagadki: „Zjadana na obiad zielona jarzynka. Jedni jej nie lubią, innym cieknie ślinka”. Rozwiązaniem jest specjalny składnik, który nadaje ciastu piękny zielony kolor. Czy już wiecie? Tak to szpinak! Źródło soli mineralnych zwłaszcza magnezu i fosforu.

Poniższy przepis to zmodyfikowana wersja popularnego w Polsce ciasta „leśny mech” – piękna nazwa prawda? Prezentuje się bardzo ciekawie, zielony kolor intryguje. Idealnie komponuje się z czerwonymi owocami. W smaku jest bardzo delikatne, pomimo iż ciasto jest wilgotne. Jak najbardziej polecam!

Czas przygotowania: 1 godzina + 2 godziny chłodzenia

Składniki na tortownicę (10 porcji):

Ciasto:

1 opakowanie szpinaku (250 g)

1/2 szklanki oleju (np. z awokado)

3 jajka

1 szklanka cukru

1 2/3 szklanki mąki (u mnie bezglutenowa)

2 łyżeczki proszku do pieczenia

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

Dodatkowo:

1 opakowanie (300 ml) śmietanki (whipping cream)

1 opakowanie galaretki (np. truskawkowej)

2 łyżeczki żelatyny

owoce (maliny, truskawki, jagody)

Szpinak myjemy, dobrze odsączamy i miksujemy w blenderze razem z olejem. Piekarnik nagrzewamy do 360 stopni F (180C), formę wykładamy papierem do pieczenia. Całe jajka ubijamy z cukrem na puszystą masę. Następnie mieszając szpatułką powoli wlewamy szpinak wymieszany z olejem. Dodajemy ekstrakt oraz mąkę z proszkiem. Mieszamy delikatnie szpatułką.

Ciasto przekładamy do formy i pieczemy około 45 -50 minut, do suchego patyczka. Ciasto po upieczeniu odkładamy do całkowitego wystudzenia, po tym czasie przekrawamy na dwa płaty.

Galaretkę z żelatyną rozpuszczamy w 1 szklance wody. Owoce myjemy i dokładnie osuszamy. Śmietanę ubijamy na sztywno, dodajemy wystudzoną galaretkę, miksujemy jeszcze przez chwilę. Jeśli krem będzie zbyt płynny wkładamy go na parę minut do lodówki.

Połowę kremu wykładamy na pierwszy płat – zatapiamy w nim owoce. Przykrywamy drugim płatem, dekorujemy pozostałą częścią owoców. Chłodzimy przed postaniem minimum 1 1/2 godziny.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl