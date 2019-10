Zdrowa miska ala ‘chipotle’ (Maciejewska) 0 20 października 2019

Dzisiejszy przepis jest głównie skierowany w stronę szczęśliwych posiadaczy slowcooker lub ricecooker czyli tak zwanego szybkowaru. Pyszna domowa potrawka podobna do tej podawanej w słynnej restauracji „Chipotle”, jedynie w zdrowszej wersji (tak naprawdę to zależy od waszych ulubionych składników). W moim daniu ryż zastąpiłam komosą ryżową (quinoa).

Przepis jest bardzo prosty, poza kurczakiem wszystkie składniki wkładamy do maszyny, która pozostałą pracę robi za nas. Możemy zająć się innymi obowiązkami lub przyjemnościami, natomiast nasz dom wypełnia się wspaniałym zapachem.

Co prawda jest to przepis na dużą porcję, jednak ja zawsze część mrożę w pojemnikach. Danie możemy podawać w wielu formach: w misce z dodatkiem awokado, śmietany i sera lub w plackach typu tortilla.

Czas przygotowania: 20 minut

Czas gotowania: 1.5-2 godziny

Składniki na około 10 porcji:

2 podwójne piersi z kurczaka

1 1/2 szklanki quinoa

1 puszka czarnej fasoli

1 puszka kukurydzy

1 puszka siekanych pomidorów

1 mniejsza cebula

2 ząbki czosnku

750 ml bulionu

meksykańskie przyprawy

chili

kumin

sól/ pieprz

Dodatkowo: jalapeno, słodka papryka, suszone pomidory

Jako dodatki: awokado, posiekana zielona cebulka, ser, tortille, śmietana lub jogurt, cilantro

Do misy maszyny wkładamy komosę ryżową, fasolę, kukurydzę, pomidory, czosnek, posiekaną cebulę i paprykę, przyprawy (delikatnie, w trakcie zawsze można doprawić). Zalewamy całość bulionem i mieszamy, ustawiamy maszynę na szybki tryb (to 2-godzinne danie było gotowe u mnie już po 1,5 godz.).

Praktycznie jedyne co musimy sprawdzać to płyn który musi zostać wchłonięty w quinoa, jeśli to nastąpi nasze danie jest już niemal gotowe. Najlepiej w tym momencie dodać kurczaka, którego przygotowuje w międzyczasie, jeśli sezon pozwala na grillu lub na patelni, lekko przyprawioną, posiekana na kilka części pierś podpiekam na brązowo, jednak należy pamiętać aby jej nie wysuszyć, jeśli się nie dogotuje zawsze dojdzie w garnku. Po lekkim ostudzeniu skroimy mięso w kostkę i dodajemy do potrawy. Pozwalamy jej odpocząć 15 minut, aby smaki się połączyły.

Na koniec można posypać całość serem i zieloną cebulką, jednak preferuję dodatki na boku. Każdy przy stole może stworzyć swoją własną kompozycję.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej