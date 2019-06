Zapiekanka z szynki (Casserole) 0 16 czerwca 2019

Nie tak dawno przygotowałam szynkę w brązowym cukrze. Jak zawsze resztki zamroziłam, tak więc przyszła pora na czyszczenie zamrażalki i wykorzystanie resztek. Sałatka z szynką to świetna opcja, ale lubimy również obfite zapiekanki z szynki na pożywną kolację. Poniższy przepis sprawdza się niezawodnie.

Jeśli lubicie szynkę i zapiekanki z serem jest to przepis właśnie dla Was. Danie przepełnione jest soczystą szynką, delikatnym makaronem i różnokolorowymi warzywami zanurzonymi z wyśmienitym sosie Alfredo. Danie z pewnością przypadnie do gustu osobom, które nie lubią spędzać wiele czasu w kuchni, wystarczy ugotować makaron i sos a resztę składników posiekać!

Bardzo nie lubię wyrzucać czy marnować jedzenia, z resztek zawsze można coś smacznego wyczarować!

Czas przygotowania: 50 minut

Składniki na 6 porcji:

1 opakowanie makaronu (u mnie bezglutenowe)

1 szklanka pokrojonej w kostkę szynki

1 małe opakowanie mrożonej mieszanki warzyw

1 mała cebula pokrojona w kostkę

1 szklanka startego sera cheddar

1/2 szklanki sera mozzarella

Sos Alfredo (dodatkowo mleko/ masło/ parmezan)

sól/pieprz

opcjonalnie: posiekana pietruszka

Makaron gotujemy w osolonej wodzie zgodnie ze wskazówkami na opakowaniu. Odcedzamy go na sitku. Przygotowujemy sos według opisu na opakowaniu – odkładamy na bok. Warzywa przelewamy wrzątkiem.

Piekarnik nagrzewamy do 350 stopni F (175C). Naczynie żaroodporne natłuszczamy. W misce mieszamy wszystkie składniki poza serem. Nakładamy połowę masy do naczynia posypujemy większością sera cheddar, nakładamy pozostały makaron i obficie posypujemy po wierzchu pozostałymi serami.

Zapiekankę pieczemy około 30 minut. Serwujemy na ciepło.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej