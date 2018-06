Wytrawna tarta z cukini

Tarta zawsze kojarzy mi się z kruchym ciastem oraz słodkim nadzieniem. Dzisiaj jednak zamiast deseru będziemy mieć wspaniały pomysł na lekki lunch lub podwieczorek. Wykorzystamy królową sezonu warzywnego, którą często używamy w leczo.

Cukinia (inaczej kabaczek) jest wspaniałym lekkostrawnym warzywem, łagodna w smaku, często spożywana jest przez osoby na diecie lub dzieci (można wprowadzić ją do jadłospisu już 6 miesięcznego maluszka).

Dzisiejszy wypiek to połączenie wyrazistej mąki owsianej oraz mąki ryżowej tworzącej delikatne kruche ciasto. Natomiast za nadzienie posłuży nam ser, cukinia oraz mieszanka przypraw. Zapraszam do wypróbowania.

Czas przygotowania: 50 minut

Składniki na 8 porcji (1 tartę w większej blaszce):

8 łyżek mąki ryżowej (130 g)

4 łyżki mąki gryczanej lub owsianej (60g)

6 łyżek masła (90g)

1 jajko

1 łyżka zimnej wody

szczypta soli

Dodatkowo:

2 cukinie

1 szklanka tartego sera np. mozzarella

1/3 łyżeczki soli

1/3 łyżeczki oregano

1/4 łyżeczki płatków chili

1/4 łyżeczki suszonej cebuli lub czosnku

Składniki na ciasto wsypujemy do miski, szybko zagniatamy (jeśli ciasto będzie zbyt zbite dodajemy odrobinę wody). Kule ciasta zawijamy w folię spożywczą i wkładamy do lodówki na 10-15 minut.

W międzyczasie przygotowujemy formę – wykładamy ją papierem do pieczenia. Cukinię kroimy na paseczki. Mieszamy przyprawy. Piekarnik nagrzewamy do 380 stopni F (190C) . Ciasto rozwałkowujemy dość cieniutko (3 milimetry), przekładamy do formy. Spód podpiekamy około 10 minut.

Na ciepłe ciasto rozsypujemy równomiernie ser i dowolnie układamy cukinie. Posypujemy mieszanką przypraw. Pieczemy około 25-30 minut. Kroimy po 10 minutach, najlepiej smakuje na ciepło.

Smacznego.

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl