Tradycyjne zapiekanki z pieczarkami

Odwiedzając Polski sklep moją uwagę zwróciły przygotowane w lodówce zapiekanki, które są niemal gotowe, wystarczy je podpiec. Powróciły wspomnienia sprzed dokładnie trzy lata temu odrobinę zmęczeni po długim spacerze przez Łazienki Królewskie w Warszawie zajadaliśmy się bezglutenowymi zapiekankami z pieca.

Mając w zamrażalniku bagietki postanowiłam samodzielnie przygotować pyszną kolację. Najważniejsze jest dobre przygotowanie pieczarek, potem pozostaje jedynie wyłożenie składników na pieczywo i podpieczenie w piekarniku. Serdecznie polecam chrupiącą bagietką z bogatym nadzieniem i rozpływającym się serem na wierzchu. Dla prawdziwych wielbicieli z ketchupem oraz prażoną cebulką.

Czas przygotowania: 20-30 minut

Składniki na 4-5 porcji:

1 długa bagietka lub 2 krótsze (u mnie bezglutenowe)

1 opakowanie pieczarek (400g)

1 malutka cebulka

1 łyżeczka masła

2 łyżki śmietany (opcjonalnie)

200 g sera tartego (np. mozzarella)

sól/pieprz

Dodatki: ketchup, prażona cebulka

Pieczarki myjemy i ścieramy na tarce na grubych oczkach, ponownie postępujemy z cebulą. W garnku rozgrzewamy masło, dodajemy pieczarki oraz cebulę i podsmażamy aż niemal cały płyn wyparuje, pod koniec doprawiamy delikatnie solą i pieprzem. Po zdjęciu z gazu dodajemy śmietanę, mieszamy.

Piekarnik rozgrzewamy do 400 stopni F (200C). Na blaszkę wykładamy przekrojone bagietki. Na każdej równomiernie rozprowadzamy przygotowane pieczarki (do całkowitego wykorzystania). Pieczywo posypujemy obficie serem i wkładamy do piekarnika na około 10 minut aż ser się całkowicie roztopi i zacznie lekko brązowieć. Podajemy po lekkim wystudzeniu z ulubionymi dodatkami lub solo.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej