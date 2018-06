Tort czekoladowy z toffi i owocami

Miesiące letnie obfitują w przyjęcia urodzinowe. Czerwiec jest tylko przedsmakiem, ponieważ według statystyk zarówno w Polsce jak i USA najwięcej dzieci przychodzi na świat we wrześniu, sierpniu i lipcu. Z tej okazji postanowiłam przygotować specjalny wypiek zarówno dla małych, jak i dużych solenizantów.

Tak, wiem, nie zawsze jest czas na domowe wypieki, jednak przygotowania można podzielić na dwa dni. Wszystkie porady szczegółowo przedstawiłam w przepisie. Satysfakcja gwarantowana! Dzisiejszy tort to połączenie puszystego kakaowego biszkoptu ze śmietankowo-karmelową masą, owocami oraz delikatną polewą czekoladową z olejem kokosowym.

Życzę wszystkim jubilatom niewyczerpanych pokładów energii oraz uśmiechu na co dzień! Wszystkiego najlepszego!

Czas przygotowania: 1 godzina i 15 minut (+3 godziny chłodzenia w lodówce)

Składniki na tortownicę (10 porcji):

Biszkopt (najlepiej przygotować dzień wcześniej):

5 jajek

2/3 szklanki cukru (najlepiej brązowego)

2/3 szklanki mąki (u mnie bezglutenowa)

2 łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki ciemnego kakao do pieczenia

2 łyżki oleju (dowolnego, ja użyłam z awokado)

Białka oddzielamy od żółtek. Ubijamy białka na sztywno, dodajemy stopniowo cukier – miksujemy, aż masa będzie zbita i błyszcząca. Oddzielnie przesiewamy mąkę z proszkiem do pieczenia i kakao. Miksując na najmniejszych obrotach dodajemy żółtka oraz olej. Wyłączamy mikser, dodajemy mieszankę mąk i delikatnie mieszamy szpatułką.

Masę przelewamy do formy wyłożonej na spodzie papierem do pieczenia i wkładamy do nagrzanego do 350 stopni F (175 C) piekarnika. Pieczemy około 30 minut do tzw. suchego patyczka.

Dodatkowo:

300 ml śmietanki (whipping cream)

1 puszka gotowego kajmaku (dostępnego w polskich sklepach) lub puszka mleka skondensowanego słodzonego (sweet evaporated milk)*

2 łyżeczki żelatyny (+ 6 łyżek wody)

1/2 tabliczki czekolady

2 łyżki oleju kokosowego

owoce (jagody, truskawki)

Mleko skondensowane w puszce należy gotować w garnku z wodą około 2 godziny (puszkę otwieramy dopiero po całkowitym wystudzeniu).

Kolejny etap przygotowań rozpoczynamy od przecięcia ciasta na dwa blaty (najlepiej przy pomocy długiego noża). Żelatynę zalewamy ciepłą wodą, mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. Śmietanę ubijamy na sztywno. Pod koniec zwalniamy obroty miksera i dodajemy karmel oraz żelatynę. Mieszamy jedynie do połączenia się składników. Masę wkładamy do lodówki na 10 minut, po tym czasie połowę kremu nakładamy na pierwszy blat, przykrywamy drugim i pozostałą część rozprowadzamy po powierzchni oraz bokach tortu. Układamy owoce, ciasto wkładamy do lodówki. W garnuszku rozpuszczamy czekoladę z olejem kokosowym, gdy zacznie lekko tężeć, polewamy obficie ciasto. Tort chłodzimy w lodówce co najmniej 3 godziny. Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl