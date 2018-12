Sylwestrowe mini pizze

Przed nami sylwester czyli najbardziej roztańczona noc w roku! W tym wspaniałym czasie wiele osób bawi się na wytwornych balach lub domowych przyjęciach w gronie najbliższych. Nieważne gdzie i tak wszyscy o północy oglądają wspólnie pokazy fajerwerków! Staramy się witać Nowy Rok radośnie, ponieważ jak mówi przysłowie „Jaki sylwester, taki cały rok”.

Dzisiejszy przepis jest skierowany do drugiej grupy (domówek). Jeśli nie możemy przywitać Roku 2019 hucznie, zrobimy to przynajmniej ze smakiem! Możecie przygotować przeróżne koreczki, dipy z nachosami, patery serów i wiele innych. Zajęło mi nie lada chwilę wymyślenie przepisu, który będzie stosunkowo nowy, smaczny i stosunkowo szybki w przygotowaniu.

Niemal każdy lubi pizzę, zdecydowałam się więc na mini pizze zrobione w formie na muffinki z bogatym wachlarzem dodatków. Znajdziecie w nich oliwki, paprykę, cebulkę, kukurydzę i salami. Ciasto jest aromatyczne i mięciutkie, jeśli lubicie bardziej chrupiące przekąski trzeba przetrzymać w piekarniku kilka minut dłużej.

Drodzy czytelnicy życzę Wam cudownego sylwestra i do zobaczenia w Nowym Roku. P.S. Nie zapomnijcie o składaniu życzeń noworocznych, które mają magiczną moc – spełniają się!

Czas przygotowania 25 minut

Składniki na 12 standardowych muffinek lub 24 małych:

2 szklanki mąki (u mnie bezglutenowa)

3/4 szklanki mleka

1 jajko

3 łyżki pasty pomidorowej lub ketchupu

5 łyżek tartego sera (najlepiej mozzarella)

2 łyżki posiekanych oliwek

2 łyżki posiekanej papryki

2 łyżki posiekanej cebuli

1/3 puszki kukurydzy (opcjonalnie)

kilka plasterków salami (opcjonalnie)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki soli

1/2 łyżeczki czosnku w proszku

1/2 łyżeczka oregano lub bazylii

Dodatkowo: dowolny sos pomidorowy

Piekarnik nagrzewamy do 400 stopni F (200C). Formę natłuszczamy najlepiej za pomocą oleju w sprayu. Do miski wbijamy jajko, roztrzepujemy, dodajmy mleko, keczup, sól czosnek oraz oregano. Wsypujemy również mąkę oraz proszek do pieczenia, mieszamy.

Na koniec dodajemy pozostałe składniki, pozostawiając odrobinę oliwek, sera oraz salami, które użyjemy do dekoracji. Za pomocą dwóch łyżek nakładamy ciasto do foremek, niemal do pełna. Dekorujemy oliwkami i salami.

Duże babeczki pieczemy około 15 – 18 minut, natomiast małe około 12 minut. Zaraz po wyciągnięciu z pieca na każdą mini pizzę nakładamy odrobinę sera, który rozpuści się pod wpływem ciepła.

Przekąski serwujemy na ciepło lub w temperaturze pokojowej, najlepiej smakują z dodatkiem sosu pomidorowego lub czosnkowego!

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej