Sałatka z ciecierzycą (chickpea) 0 29 kwietnia 2019

Po świątecznym tygodniu pora na lekką i orzeźwiającą sałatkę. Dzięki ciecierzycy ta sałatka zapewni Wam uczucie sytości na kilka godzin. Przekąska przepełniona jest chrupiącymi ogórkami, soczystymi pomidorami, papryką i prażonymi nasionami słonecznika. Sałatka jest bardzo łatwa w przygotowaniu i szybko się łączy.

Kilka słów o ciecierzycy: jest bogata w białko roślinne oraz błonnik. Zawiera również cenne żelazo, cynk, fosfor i witaminy z grupy B. Eksperci twierdzą, że ciecierzyca może pomóc w utracie wagi oraz kontroli cukru we krwi (skrobia w ciecierzycy jest trawiona powoli, co prowadzi do ustabilizowania poziomu cukru).

Zapraszam do wypróbowania!

Czas przygotowania: 20 minut

Składniki na 6 porcji:

1 puszka ciecierzycy (chickpeas)

6-7 pomidorów lub szklanka małych pomidorków

1/2 ogórka zielonego

1/2 papryki

1 mała cebulka

1/4 szklanka nasion słonecznika

4 łyżki posiekanej natki pietruszki

1 ząbek czosnku

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka musztardy Dijon

1 łyżeczka octu jabłkowego

1 łyżka oliwy z oliwek

sól/pieprz

Opcjonalnie: awokado, ser feta, oliwki

Nasiona prażymy na rozgrzanej patelni, aż zrobią się brązowe – odkładamy na bok. Ciecierzyce odsączamy, płyn przelewamy do garnuszka i odkładamy do lodówki (wykorzystamy go do zrobienia bez, które ukażą się za tydzień). Pomidorki, ogórka i paprykę myjemy i siekamy na kawałki. Dodatkowo drobno kroimy cebulkę. Wszystkie składniki wkładamy do miski i mieszamy razem z rozgniecionym czosnkiem, cytryną, musztardą, octem i oliwą.

Na koniec doprawiamy solą i pieprzem. Sałatkę można odłożyć do lodówki na kwadrans aby smaki się przegryzły.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej