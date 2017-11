Rolada z jagodami

W długi weekend zapewne każdego z nas czeka spotkanie przy stole z rodziną lub znajomymi. Pomiędzy faszerowanymi indykami, słodkimi ziemniakami, fasolką oraz żurawiną trzeba również znaleźć miejsce na deser. Z tej okazji proponuje wam banalnie prostą roladę z masą jagodową (możecie tak naprawdę użyć dowolnych owoców). Ciasto jest lekkie, niemal jak puch. Myślę, że będzie idealnym dopełnieniem obfitych posiłków.

Czas przygotowania: 40 minut

Porcji: 15

Biszkopt:

4 jajka

2 łyżki mąki (u mnie bezglutenowa)

2 łyżki mąki ziemniaczanej

4 łyżki cukru pudru

1/2 łyżeczka proszku do pieczenia (bezglutenowego)

szczypta soli

Piekarnik nagrzewamy do 340 st. F (170 st. C). Szeroką formę wykładamy papierem do pieczenia.

Białka oddzielamy od żółtek. W misce ubijamy białka z solą na sztywno, pod koniec dodajemy cukier ubijając jeszcze przez parę minut. Następnie dodajemy przesiane mąki wraz z proszkiem do pieczenia, delikatnie mieszamy do czasu połączenia składników. Ciasto rozprowadzamy równomiernie na papierze do pieczenia (tak jak na zdjęciu). Wkładamy do piekarnika i pieczemy około 12 minut.

Tuż po upieczeniu przekładamy biszkopt na bawełnianą ściereczkę, do góry papierem, delikatnie zdejmujemy papier i zawijamy powoli roladę wzdłuż dłuższego boku (wraz z ściereczką). Studzimy, a w tym czasie przygotowujemy masę.

Masa jagodowa:

1 szklanka jagód (użyłam mrożonych)

400 ml śmietanki kremówki (whipping cream)

3 łyżeczki żelatyny

3 łyżki cukru

Do dekoracji: cukier puder, jagody

Jagody miksujemy za pomocą robota kuchennego na mus. Żelatynę rozpuszczamy w 8 łyżkach ciepłej wody, następnie dodajemy 4 łyżki śmietanki, odkładamy na bok. Śmietankę ubijamy na sztywno z cukrem, pod koniec, delikatnie mieszając łopatką, dodajemy jagody oraz żelatynę.

Roladę biszkoptową rozwijamy, na cały blat nakładamy równomiernie krem, całość zwijamy i szczelnie owijamy folią spożywczą. Chłodzimy w lodówce przez co najmniej 2 godziny, następnie rozwijamy z folii i posypujemy cukrem pudrem. Pozostaje nam tylko pokroić roladę na paski. Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl