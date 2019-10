Risotto z grzybami 0 20 października 2019

Są takie dni, gdy potrzebujemy jedzenia dla duszy. Wiem, że w USA często tym mianem jest określane jedzenie, które jest smażone, najlepiej panierowane. Jednak dla mnie soul food, to coś, co koniecznie musi być gorące i dawać takie miłe uczucie w żołądku.

Czymś takim jest na pewno purée z ziemniaków z dużą ilością mleka i dużo mniejszą masła. Kolejnym jest risotto. Po prostu ryż połączony bulionem, podlany winem i z jakimś dobrym dodatkiem, a do tego obficie posypany parmezanem, jest jak plasterek na duszę.

Ja wiem, że risotto to nie jest danie błyskawiczne. Jednak wg mnie ma głęboki sens fakt, że stoi się te niemal pół godziny i miesza, miesza, miesza… Po pierwsze powstaje więź duchowa z potrawą, po drugie człowiek nie może doczekać się pierwszego kęsa, po trzecie to świetnie koi duszę.

Proponuję dzisiaj risotto z grzybami. U mnie to były cudowne, żółciutkie kurki. Jednak zdaję sobie sprawę, że niekoniecznie są one do dostania w USA. Możecie spokojnie zastąpić je pieczarkami, a jeszcze lepiej portobello.

1 lb grzybów (użyłam kurek, ale mogą być pieczarki, portobello)

4 łyżki oliwy

1 cebula

1 ząbek czosnku, duży

1 łyżeczka suszonego rozmarynu

1 i ½ szklanki ryżu typu arborio

½ szklanki wytrawnego wina lub soku jabłkowego

6 szklanek bulionu warzywnego, gorącego

2 łyżki masła

¼ szklanki startego parmezanu + do posypania

¼ szklanki posiekanej natki pietruszki lub szczypiorku

Pieprz świeżo mielony

Czas przygotowania: ok. 30 min

Porcje: dla 2-4 osób

Grzyby oczyść i jeśli są duże to pokrój na mniejsze kawałki. Na dużej patelni rozgrzej 2 łyżki oliwy i podsmaż grzyby aż całkowicie odparują i zaczną lekko łapać kolor. Przełóż do miski.

Cebulę posiekaj w drobną kostkę, podobnie jak i czosnek. Na tej samej patelni rozgrzej resztę oliwy, wrzuć cebulę, czosnek i dodaj rozmaryn. Smaż na wolnym ogniu ok. 2-3 minuty, aż cebula zrobi się szklista. Zwiększ płomień i wsyp ryż (musi być suchy!). Mieszaj cały czas, aż ziarenka pokryją się tłuszczem i zaczną robić się przezroczyste.

Wlej wino i mieszaj cały czas, żeby cały płyn się wchłonął.

Bulion najlepiej cały czas trzymać na małym płomieniu, żeby był gorący.

Wlewaj bulion po łyżce wazowej (ok. ⅓ szklanki) do ryżu i mieszaj za każdym razem aż cały płyn się wchłonie. Czynność tę powtarzaj aż do skończenia się bulionu. Zajmie to ok. 20 min. Ryż trzeba mieszać, żeby nie przywarł.

Na końcu dodaj masło i grzyby. Wymieszaj, żeby masło rozpuściło się pod wpływem ciepła potrawy. Wyłącz gaz.

Dodaj parmezan, posiekaną zieleninę, dopraw pieprzem. Wymieszaj. Nakładaj na talerze i posyp parmezanem.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks