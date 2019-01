Prosta włoska sałatka 0 27 stycznia 2019

Dzisiaj powiew wiosny, czyli sałatka która najlepiej smakuje na piknikach i grillach! Jednak miałam ochotę na nią w trakcie zimy – wyszła wyśmienita! Przygotowanie sałatki zajmuje jedynie kilka minut – najtrudniejszym etapem jest ugotowanie makaronu. Można ją jeść od razu lub po przechowaniu w lodówce.

Sekretem dobrej sałatki jest posolenie wody. Wiele osób zapomina o tym i najczęściej jest to powód, dla którego sałatka jest mdła. Używam 1 1/2 łyżeczki soli kiedy robię tę sałatkę. Wydaje się to dużo, jednak pamiętajcie o tym, że solę wodę nie bezpośrednio makaron. Dodatkowo sól pomaga makaronowi ugotować się szybciej.

Sałatka to połączenie makaronu z odświeżającymi ogórkami, cebulą, która dodaje charakteru, oliwek oraz sera feta, które dopełniają całości. Mnie najbardziej smakuje polana jedynie oliwą z oliwek, jednak niektórzy z Was być może będą chcieli dodać ulubiony włoski dressing, aby podkreślić smak.

Składniki na 5 porcji:

2 szklanki ugotowanego makaronu (u mnie makaron z soczewicy – lentil pasta)

2 ogórki zielone

1 mniejsza cebula

10 oliwek

1 kostka sera feta

2 łyżki oliwy z oliwek

sól

Opcjonalnie: pomidorki koktajlowe, dressing włoski

Makaron gotujemy według opisu na opakowaniu w osolonej wodzie, najlepiej al dente – aby makaron się nie rozpadał, gdy będziemy mieszać sałatkę. Ugotowany makaron przelewamy zimną wodą i odkładamy na bok, aby lekko wystygł.

Ogórki obieramy z skórki i kroimy w kostki, cebulę siekamy natomiast oliwki kroimy na paseczki – wszystko wsypujemy do miski. Na końcu kroimy fetę w mniejsze kosteczki, również wkładamy do miski. Na końcu pozostaje nam jedynie dodać makaron oraz oliwę i wszystko wymieszać. Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej