Poduszeczki czekoladowo-serowe

Niesłychanie proste ciasto, więc niech nie przeraża Cię ilość składników 🙂 Jego zrobienie zajmuje dosłownie 20 minut, więc można je upiec nawet w ciągu tygodnia, kiedy czasu trochę brak.

Ale to nie jedyna jego zaleta. Najważniejszy jest smak. A ten jest idealny. Delikatne czekoladowe ciasto (nie jest to typ brownie) i do tego całkiem konkretny serowy środek. Kompozycja jest naprawdę smaczna i przypada do gustu każdemu.

Na dodatek ciasta wychodzi całe mnóstwo i można nim nakarmić całkiem niezłą gromadkę. To deser w sam raz na szkolne imprezy i kiermasze, kiedy takie duże ilości ciasta przydają się, a Tobie nie chce się piec go do późnej nocy.

Ciasto czekoladowe:

5 jajek, żółtka i białka oddzielnie

1 szklanka cukru

½ szklanki wody gazowanej

½ szklanki oleju

1 i ½ szklanki mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

3 łyżki kakao

Masa serowa:

1 i ½ szklanki serka kremowego

1 budyń waniliowy

½ szklanki cukru

Czas przygotowania: 20 minut

Czas pieczenia: 40 minut

Porcje: 12 osób

Piekarnik nagrzej do 370℉. Przygotuj prostokątną formę o wymiarach 13x9x2 cali, wyłóż ją papierem do pieczenia.

Z białek ubij sztywną pianę, stopniowo dosypuj cukier i po jednym dodaj żółtka. Następnie wlej wodę i olej, wymieszaj.

Na masę jajeczną przesiej mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia i kakao. Delikatnie wszystko wymieszaj, najlepiej szpatułką.

Ciasto wlej do przygotowanej formy.

Ser, budyń i cukier zmiksuj razem. Przelej do torebki foliowej i odetnij sam róg. Teraz wyciskaj masę serową na ciasto czekoladowe w formie kratki (jak na zdjęciu).

Gotowe ciasto wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz 40 minut.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.