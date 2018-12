Pierś z kurczaka nadziewana czosnkowymi pieczarkami i serem 0 by EM 3 grudnia 2018

To danie zdecydowanie dla miłośników grzybów, czosnku i sera. Rozpływa się w buzi jak gorąca mozzarella. Raz spróbujesz i już nie będziesz się mógł uwolnić od tego smaku. Kurczak jest miękki, soczysty, a w środku grzyby i dwa różne sery, oba ciągnące 😉

Do tego niesamowity sos. Jest tak pyszny, że aż chciałoby się wylizać talerz. Najlepiej jeśli uda się przyrządzić go na tej samej patelni, na której piekł się kurczak. Ponieważ wszystkie soki z pieczenia, cały ten cudowny smak i aromat znajdą się w sosie.

Nie jest to na pewno ekspresowe danie. Ale też nie jest bardzo skomplikowane. Wg mnie to idealna propozycja na niedzielny obiad lub nieduże przyjęcie. Jeszcze jeśli obok znajdzie się kremowe puree, sałata i białe wino, to po prostu będzie kulinarne niebo.

Pieczarki:

4 łyżki masła

8 oz pieczarek

4 ząbki czosnku, posiekane

2 łyżki natki pietruszki, posiekane

Sól i pieprz do smaku

Kurczak:

1 łyżka oliwy

4 piersi z kurczaka

Sól i pieprz

1 łyżeczka sproszkowanego czosnku

1 łyżeczka suszonej natki pietruszki

8 plasterków mozzarelli

¼ szklanki startego parmezanu

Wykałaczki

Sos:

2 ząbki czosnku, posiekane

1 łyżka musztardy Dijon

1 i ½ szklanki śmietanki

Sól, pieprz

2 łyżki natki pietruszki, posiekane

Czas przygotowania: 30 min

Czas pieczenia: 20 min

Porcje: dla 4 osób

Piekarnik nagrzej do 400℉.

Pieczarki umyj i pokrój w plasterki (jeśli są większe to w pół plasterki). Na dużej patelnie (najlepiej takiej, którą można włożyć do rozgrzanego piekarnika) rozpuść masło, wrzuć czosnek i duś przez 30 sekund, dodaj pieczarki. Duś ok. 5-10 min aż puszczą sok, posól i popieprz do smaku, dodaj natkę pietruszki i odstaw do wystudzenia. Nie myj patelni!

Piersi z kurczaka obtocz w soli, pieprzu, granulowanym czosnku oraz pietruszce. Następnie na grubszym boku przekrój tak, żeby powstała kieszonka. Do każdej włóż po 2 plastry mozzarelli, łyżkę lub dwie ostudzonych grzybów (nie trzeba dodawać wszystkich, resztę zużyjesz do sosu)., a na ich wierzch parmezan (podobnie, jak z grzybami, reszta do sosu). Zepnij wykałaczkami, żeby nadzienie nie uciekało.

Na tej samej patelni, na której smażyły się grzyby, podsmaż piersi z obu stron. Mają być lekko brązowe. Następnie przykryj patelnię i włóż do rozgrzanego piekarnika na ok. 20 min.

Wyjmij patelnię z kurczakiem z piekarnika, piersi przełóż na ciepły talerz i nakryj folią aluminiową, żeby nie wystygły.

Na patelni, na której zostały soki z pieczenia, wrzuć czosnek i podsmażaj 30 sek. Następnie dodaj musztardę i dobrze wymieszaj, wlej śmietankę, zagotuj i trzymaj ok. 5 min aż zacznie redukować swoją objętość. Teraz przypraw, dodaj pozostałe grzyby i parmezan, natkę pietruszki i wymieszaj.

Podawaj z puree z ziemniaków.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks