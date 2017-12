Aromatyczne pierniczki dla spóźnialskich, do której grupy należę również i ja! Pierniczki są wspaniałe, ponieważ miękną już na drugi dzień! Przy okazji można zaangażować rodzinę do wspólnej zabawy w dekorację i naprawdę wspaniale spędzić czas, wystarczy tylko wytężyć wyobraźnię.

Tradycyjne pierniczki przygotowujemy z miodem, jednak z powodzeniem możemy go zastąpić syropem klonowym. Przyprawę do piernika przygotowuję sama, dzięki czemu jest bardziej aromatyczna. Jakby było tego mało, jako tłuszcz wykorzystałam olej kokosowy!

Na zakończenie chciałabym Wam życzyć świąt białych, ale nie zbyt mroźnych, pachnących choinką, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych małych i dużych prezentów!

Czas przygotowania: 2 godz

Składniki na około 50 sztuk:

2 szklanki bezglutenowej mąki

3 łyżki miodu (opcjonalnie syrop klonowy lub z agawy)

¾ szklanki cukru pudru

1,5łyżeczki sody oczyszczonej (bezglutenowej)

2 łyżki przyprawy do piernika

2 łyżki masła lub oleju kokosowego

1 jajko

1/3 szklanka mleka (u mnie roślinne)

1 łyżeczka kakao niesłodzonego (opcjonalnie, dla ciemniejszego koloru)

Lukier:

1 białko lub 3 łyżki ciepłej wody

1,5 szklanki cukru pudru

kilka kropel soku z cytryny

Tłuszcz rozpuszczamy w garnuszku z miodem oraz przyprawą do piernika. Mąkę przesiewamy do miski z cukrem pudrem oraz sodą. Dodajemy lekko przestudzoną zawartość garnuszka wraz z jajkiem i mlekiem, mieszamy a następnie zagniatamy; ciasto powinno być elastyczne.

Ciasto wkładamy na 15 minut do lodówki. Piekarnik nagrzewamy do 350 st. F (175 C). Na arkuszu papieru do pieczenia rozwałkowujemy część ciasta na grubość 2 mm, wykrawamy ulubione kształty. Zdejmujemy pozostałe ciasto i ponownie rozwałkowujemy na kolejnym arkuszu papieru.

Jeśli robimy ciasteczka z witrażami do wyciętej dziurki wkładamy ½ landrynki. Ciasteczka z landrynkami pieczemy 6 -7 minut, aż landrynka rozpuści się po całej powierzchni. Pierniczki tego typu zdejmujemy z papieru dopiero po całkowitym wystudzeniu.

Zwykłe pierniczki pieczemy około 8 – 9 minut. Lukier przygotowujemy poprzez zmiksowanie składników, z białek wyjdzie trwalszy lukier niż z wody. Lukier nakładamy do szprycy lub do zwiniętego w stożek papieru do pieczenia (polecam również zwykle zawiązane woreczki z uciętym jednym rogiem). Pierniczki można przechowywać nawet kilka tygodni.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl