Pieczone trio

Po świątecznych zmaganiach w kuchni przyszedł czas na lekki i szybki przepis. Wkraczając w nowy 2018 rok proponuję troszkę zaszaleć, zamiast spędzać czas w kuchni! Zapiekanka zaskakuje prostotą, trzy główne składniki to pierś z kurczaka, fasolka oraz małe ziemniaki. Składniki możemy przygotować wcześniej, następnie wystarczy tylko włożyć całość do piekarnika. Dopełnieniem dania jest sos czosnkowy.

Niech Nowy Rok będzie czasem pokoju, miłości oraz realizacji najskrytszych marzeń! Także kulinarnych.

Czas przygotowania: 1 godz.

Składniki na 5 porcji:

3 piersi z kurczaka

2 szklanki umytej i pokrojonej na kawałki fasolki

15 małych ziemniaczków

5 łyżek masła

sól, pieprz, oregano

Sos czosnkowy:

1 łyżka majonezu

3 łyżki jogurtu greckiego

3 ząbki czosnku

sól, pieprz

Piersi z kurczaka myjemy i kroimy na większe kawałki. Doprawiamy i układamy pośrodku natłuszczonego naczynia żaroodpornego. Z jednej strony nakładamy ziemniaki, natomiast z drugiej fasolkę, posypujemy solą. Kawałki masła układamy na warzywach.

Naczynie przykrywamy folią aluminiową i wkładamy do nagrzanego do 350 st. F (175 C) na około 1 godzinę (15 minut przed końcem pieczenia zdejmujemy folię).

Teraz przygotowujemy sos: wszystkie składniki miksujemy w robocie kuchennym, doprawiamy i odstawiamy na bok, aby smaki się połączyły.

Przed samym podaniem, danie polewamy sosem. Zapiekankę najlepiej podać w naczyniu, aby każdy z gości samodzielnie nakładał swoją porcję.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl