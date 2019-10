Pieczeń z fetą i cukinią 0 6 października 2019

Pyszna pieczeń z indykiem pełna posiekanej cukinii i sera feta. To idealny przepis na wykorzystanie ostatniej letniej cukinii. Ten przepis oficjalnie wygrywa walkę z chlebem z cukinii!

Już próbując pierwszy kęs wiedziałam że jest to strzał w dziesiątkę, danie jest po prostu wspaniałe. Dzięki cukinii mięso z indyka jest wyjątkowo wilgotne natomiast feta dodaje niepowtarzalnego smaku.

Przepis jest prosty w wykonaniu, jedyny wysiłek to starcie cukinii i połączenie składników.

Jeśli posiadacie jeszcze zbędną cukinię, wstawcie to danie do waszego menu. Każdemu domownikowi będzie to smakować!

Czas przygotowania: 1 godzina i 30 minut

Składniki na 8 porcji:

½ szklanki bułki tartej lub mielonego siemię lnianego

2 funty (1kg) mielonego indyka

2 jajka

2 łyżeczki suszonej cebuli

1/2 łyżeczki soli

1 łyżeczka pieprzu

1 łyżeczka bazylli

1 szklanka sera feta

2 szklanki posiekanej cukinii, woda wyciśnięta

1/2 szklanka sosu marinara (pomidorowego)

Rozgrzej piekarnik do 360 stopni. Naczynie żaroodporne spryskaj delikatnie tłuszczem w sprayu.

Do miski dodaj zmielonego indyka, jajka, przyprawy, ser feta (posiekanego), bułkę tartą, cukinię i sos.

Mieszaj, aż wszystkie składniki zostaną połączone.

Przełóż do formy, jeśli używacie dużej możecie z masy uformować bochenek.

Piecz przez 1 godzinę 15 minut (powinno być lekko złotawe z wierzchu).

Odstaw na 5 minut, pokrój na 8 plasterków i podawaj z warzywami czy nawet makaronem.

Ja osobiście część po wystudzeniu zamroziłam.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej