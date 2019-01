Pasztet z fasoli z gruszką i orzechami włoskimi 0 14 stycznia 2019

Nowy rok to czas postanowień. Niektórzy na przykład chcą jeść zdrowiej, inni zrezygnować ze spożywania mięsa. Taki pasztet to będzie pyszny dodatek na kanapki. Jest zdrowy, niskokaloryczny i wegański.

Ale co najważniejsze pasztet jest bardzo smaczny i wcale nie różni się od tych mięsnych. Przetestowałam na mięsożercach i wcinali z wielką chęcią, chwaląc smak i biorąc dokładki. Dlatego uważam, że nie ma co się obawiać, że tylko zdeklarowani wegetarianie zjedzą go.

Kolejna zaleta tego pasztetu to prostota wykonania. Poza pokrojeniem cebuli i gruszki całą resztę robi się w malakserze i to koniec pracy. Można powiedzieć, że to danie błyskawiczne. Oczywiście pieczenie i studzenie zajmuje wiele czasu. Ale na szczęście pasztet można przygotować kilka dni wcześniej, więc nawet to da się ogarnąć 🙂

3 puszki białej fasoli (odsączonej)

1 duża cebula

2 nieduże gruszki

½ szklanki mielonych orzechów włoskich

1 duża gałązka świeżego rozmarynu lub 1 łyżeczka suszonego

3 łyżki mielonego siemienia lnianego

2 łyżki oleju

1 łyżka suszonego tymianku

szczypta gałki muszkatołowej

1 łyżeczka czerwonego octu winnego

1 i 1/2 łyżeczki nasion czarnuszki

2 łyżki sosu sojowego

sól i pieprz do smaku

olej do smażenia

na wierzch pasztetu – połówki orzechów włoskich

Czas przygotowania: 30 min

Czas pieczenia: ok. 1 godziny

Czas studzenia: 12 godzin

Porcje: od 6-12 osób

Cebulę obierz i pokrój w dużą kostkę, gruszkę obierz, wydrąż gniazdo nasienne i pokrój w dużą kostkę. Na rozgrzanym oleju podsmaż cebulę z rozmarynem, kiedy się zeszkli dodaj gruszkę, podsmaż ok. 5 minut na małym gazie, dosyp tymianek, wymieszaj. Zostaw do ostudzenia.

Do blendera wrzuć fasolę, siemię lniane, orzechy włoskie, dodaj olej, sos sojowy, gałkę muszkatołową oraz wystudzoną cebulę wraz z gruszką. Zblenduj wszystko na gładką masę. Następnie dodaj czarnuszkę, dopraw solą i pieprzem, a następnie wszystko wymieszaj.

Keksówkę wyłóż papierem do pieczenia. Przełóż do niej masę i całość wyrównaj. Na wierzchu pasztetu ułóż połówki orzechów włoskich.

Wstaw do piekarnika nagrzanego do 356℉ i piecz ok. 60 min. Możesz skrócić czas pieczenia do 45 minut, jeśli wolisz wilgotniejszy pasztet.

Pasztet po upieczeniu zostaw w foremce i studź przez min. 12 godz.

Pasztet przechowuj w lodówce owinięty w pergamin. Wytrzymuje spokojnie ok. tygodnia, a najlepszy jest po 3 dniach.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks