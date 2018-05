Pasta z tuńczyka i suszonych pomidorów

Nie wiem czy zrobienie tej pasty zajmuje pięć minut. Chyba nawet mniej. Ale to dobrze, bo można szybciej przystąpić do jej jedzenia 🙂

Pasta idealnie nadaje się na pieczywo, ale można też spokojnie dodać ją do makaronu. Na dodatek w tym ostatnim wydaniu dobrze smakuje na zimno i na ciepło.

Składniki znajdują się chyba, w każdym domu, więc nie ma co tracić czasu, bo lepiej poświęcić go na zrobienie pasty z tuńczyka i suszonych pomidorów.

1 puszka tuńczyka (odsączonego z zalewy)

8 kawałków suszonych pomidorów z oliwy

1 łyżka oliwy, w której były pomidory

1 łyżka koncentratu

½ łyżeczka świeżo mielonego pieprzu

Opcjonalnie:

Świeża natka pietruszki lub kolendry

Czas przygotowania: 5 minut

Porcje: 4-6 osób

Wszystkie składniki wrzuć do blendera i zmiksuj na gładką masę.

Pastę możesz przechowywać w szczelnym pojemniku w lodówce ok. 2-3 dni.

Idealna do pieczywa oraz makaronu.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.