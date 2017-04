Przyszła wiosna, pora więc na kolorowe warzywa! W tym tygodniu zadebiutuje kolorowa papryka, która mrugała do mnie niemal od drzwi wejściowych do sklepu! Bez zastanowienia wylądowała w moim koszyku; pozostało tylko wymyślić przepis, który nie odbierze papryce urody! Po powrocie do domu postanowiłam wypełnić ją po brzegi drobiowym mięsem z ryżem.

Faszerowane warzywa to świetny pomysł na wiosenny obiad. Przygotowana w ten sposób papryka wygląda obłędnie i bez wątpienia zachwyci najbardziej wymagających i domowników, i gości.

Klasyką jest papryka faszerowana ryżem oraz mielonym mięsem. Mięso z nadzienia jest wyjątkowo wilgotne, ponieważ cały czas zbiera soki z papryki. Danie jest bardzo sycące i nie wymaga wielu dodatków – wystarczy prosty sos pomidorowy.

Czas przygotowania: 50 minut

Składniki na 6 większych papryk:

6 papryk

450 g mięsa mielonego z indyka

1 cebula

¾ szklanki ryżu

sól i pieprz

oregano

tarty ser mozzarella

2 łyżki oliwy z oliwek

Dodatkowo:

Sos pomidorowy (użyłam organiczny w puszce)

Sposób przygotowania:

Ryż ugotujcie do miękkości w osolonej wodzie, zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Cebulę trzeba posiekać w kosteczkę. Na patelni na oliwie (1 łyżka) zeszklijcie cebulę, po chwili dołóżcie zmielone mięso i dokładnie obsmażcie.

Mięso trzeba koniecznie doprawić solą oraz pieprzem, dodać oregano. Następnie dodajemy odcedzony ryż, mieszamy i podgrzewamy przez ok. minutę. Odstawiamy z ognia.

Teraz piekarnik nagrzewamy do 360 st. F (180 C). Paprykom odcinamy górne części (tak jak pokazane na zdjęciu). Usuwamy nasiona. Blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia lub naczynie żaroodporne – skrapiamy pozostałą oliwą.

Ostatni etap to wypełnienie farszem papryk; na wierzch posypcie trochę sera, przykryjcie pozostałą częścią papryki. Wstawiamy do piekarnika, pieczemy około 35 – 40 minut. Pozostawiamy w gorącym piekarniku dodatkowe 5-10 minut. Podajemy z sosem pomidorowym.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl