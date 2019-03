Papryczki taco

Kolejny przepis na wyśmienitą przekąskę. Te nadziewane mini papryczki są doskonałym, przyjaznym dla dzieci daniem o niskiej zawartości węglowodanów. Słodkie mini papryki są nadziewane mieszanką z mielonego indyka, czarną fasolą i przyprawą taco, następnie pieczone i posypane serem.

Mini papryczki mają wspaniały słodki smak, komponują się naprawdę dobrze z łagodną przyprawą taco, a pozostałe składniki są super lekkie i zdrowe. Smakują niesamowicie, są sycące a nadziewanie ich to super zabawa.

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki na 32 papryczki (6 porcji):

16 mini papryczek

1 łyżka oleju

300 mielonego indyka

2 łyżki przyprawy taco

½ szklanki tartego sera

1 puszka ciemnej fasoli

Posiekana zielona cebulka

Opcjonalnie: ½ puszki kukurydzy

Rozgrzej piekarnik do 350 stopni F (175 C). Wyłóż blachę do pieczenia papierem pergaminowym.

Na dużej patelni podgrzej olej na średnim ogniu. Dodaj indyka oraz cebulkę i smaż, aż się zrumieni i całkowicie ugotuje. Dodaj przyprawę taco oraz fasolę, wymieszaj.

W międzyczasie przetnij na pół papryczki, usuwając żeberka i nasiona.

Połóż połówki papryczek na przygotowanym arkuszu do pieczenia i napełnij je nadzieniemj.

Piecz przez 15 minut w temperaturze 350 stopni F (175C). Wyjmij blachę z piekarnika, posyp serem i piecz jeszcze przez 5 minut, aż ser się roztopi. Podawaj na ciepło.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej