Naleśniki z serem 0 24 czerwca 2019

Każdy zna smak polskich naleśników z serem na słodko, jest to wspaniały przepis, który nadaje się na szybki obiad, apetyczny deser czy sycącą kolację. Choć tak bardzo za nimi tęskniłam, to jednak – prawdę powiedziawszy – brakowało mi chęci do pracy. Zostałam zmotywowana do ich przygotowania przez pyszny twaróg, którym zostałam obdarowana. Powstał z niego niezły stos naleśników oraz dwa serniki (na które przepis za tydzień).

Poniższy przepis na ciasto naleśnikowe jest naprawdę dopracowany. Placki nie pękają, dają się pięknie zawijać, dzięki dodatkowi wody mineralnej są niezwykle lekkie. Natomiast nadzienie: dodatek śmietany do sera poprawia jego konsystencje, a cukier waniliowy sprawia, iż powracają do mnie wspomnienia letnich dni spędzonych w babcinym ogrodzie oczywiście podjadając domowe naleśniki.

Nie potrzebujecie nawet specjalnej patelni naleśnikowej, od lat smażę na dużej ceramicznej i nigdy się nie zraziłam, choć w każdej partii znajdzie się naleśnik, który nie wyjdzie! Przy następnych zakupach nie zapomnijcie o twarogu i przygotujcie polskie klasyczne danie dla najbliższych!

Czas przygotowania: 40 min

Składniki na 20 naleśników (zawsze robię z podwójnej porcji):

1 szklanka mąki (u mnie bezglutenowa)

1 szklanka mleka

3/4 szklanki wody gazowanej

1 jajko

1 łyżka cukru

3 łyżki oleju lub roztopionego masła

Masa serowa: 300 g sera białego, 2 łyżki gęstej śmietany, 2 łyżki cukru pudru, 1 łyżka cukru waniliowego, opcjonalnie 2 łyżki mleka

W misce roztrzepujemy jajko razem z cukrem, dodajemy mleko oraz olej mieszamy. Wsypujemy przesianą mąkę, mieszamy do momentu powstania gładkiej masy, na koniec dodajemy wodę mineralną. Ciasto odkładamy na bok na około 10 minut.

W międzyczasie przygotowujemy masę,wszystkie składniki blendujemy lub rozdrabniamy widelcem – jeśli jest zbyt sucha dodajemy mleko aż do powstania zadowalającej konsystencji.

Patelnie delikatnie natłuszczamy i lekko rozgrzewamy. Za pomocą chochelki nalewamy ciasto na patelnię i równomiernie je rozprowadzamy. Pieczemy na małym ogniu aż będą lekko brązowe z obu stron. Odkładamy je na talerz. Czynność powtarzamy aż do wykorzystania ciasta. Tak jak wspomniałam wcześniej przygotowuje podwójną porcję i piekę na dwóch patelniach aby skrócić czas spędzony przy kuchence.

Na każdy naleśnik nakładamy łyżkę masy serowej, którą rozprowadzamy po całym naleśniku – zwijamy dowolnie w rulonik lub w kostkę. Przed podaniem podpiekamy z każdej strony na patelni. Naleśniki można przechowywać w lodówce do 4 dni oraz mrozić do 3 miesięcy.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę!

E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej