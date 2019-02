Naleśniki z porami i kozim serem 0 24 lutego 2019

Przepis na naleśniki z porami i kozim serem pochodzi z kuchni francuskiej. W oryginale ser jest twardy, ale ja zamieniłam na miękki twarożek, jakoś tak bardziej mi smakuje. Ale oczywiście nie ma problemu i może być to twardy ser kozi.

To idealny przepis na obiad lub kolację. Może nie robi się super szybko, bo smażenie naleśników zajmuje trochę czasu, ale efekt jest tego wart. Na dodatek to danie wegetariańskie, więc jeśli spodziewamy się na obiedzie kogoś, kto nie je mięsa, to warto przemyśleć podanie takich naleśników. Ale bez względu czy jest się mięsożercą, czy nie, naleśniki są naprawdę pyszne i koniecznie trzeba ich spróbować.

Ciasto na naleśniki:

1 i 1/2 szklanki mąki pszennej

1 jajko

⅓ szklanki mleka

⅓ szklanki wody gazowanej

Szczypta soli

2 łyżki oleju

Pory:

1 duży por (biała i jasnozielona część)

1 łyżka oliwy

1 łyżka masła

Spora szczypta świeżo startej gałki muszktatołowej

1 łyżka drobnego szczypiorku

½ łyżeczki białego pieprzu

sól

¾ szklanki twarożku koziego

Czas przygotowania: 50 min+30 min oczekiwania

Porcje: 4

Zmiksuj w blenderze lub malakserze wszystkie składniki ciasta na naleśniki i odstaw na 30 min. Jeśli jest za gęste dolej wody gazowanej, do za rzadkiego dodaj mąkę.

Rozgrzej patelnię do smażenia naleśników, olej wlej do małego naczynia i silikonowym pędzelkiem rozsmaruj na patelni. Wylej ok. ⅓ szklanki ciasta (ja robię to chochelką), operując patelnią spraw, żeby ciasto cienką warstwą pokryło ją całą. Smaż aż ciasto się zetnie, to zajmie od 1 do 2 minut. Następnie przekręć placek na drugą stronę i dosmaż (ok. 30 sek).

Smaż naleśniki do skończenia ciasta. Mnie z tej porcji wychodzi ok. 10-15, ale to zależy od średnicy patelni.

Piekarnik rozgrzej do 370℉. Przygotuj naczynie żaroodporne lub blachę, wysmaruj lekko masłem.

Por przekrój na pół, dokładnie umyj, a następnie drobno pokrój.

W dużej patelni rozgrzej oliwę, a następnie dodaj masło. Kiedy się rozpuści wrzuć pokrojony por i podsmażaj, aż dokładnie obtoczy się w tłuszczu. Zmniejsz gaz do minimum, patelnię przykryj szczelną pokrywką i duś ok. 5 minut. Por ma być szklisty i miękki, ale nie przysmażony.

Dodaj sól (ostrożnie, bo ser kozi bywa słony), pieprz, gałkę muszkatołową. Chwilę przestudź, dodaj szypiorek i ser kozi. Wymieszaj wszystko.

Nakładaj nadzienie na naleśniki i zwijaj je lub składaj. Ułóż w przygotowanym naczyniu i włóż do nagrzanego piekarnika na 5 minut.

Naleśniki przed zapiekaniem możesz posypać tartym parmezanem, ale to nie jest konieczne.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks