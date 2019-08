Muffinki owsiane

Poczciwa dobra owsianka na śniadanie wróciła do łask, również w mojej kuchni nie może jej zabraknąć. Zakupiłam paczkę bezglutenowych płatków owsianych i zabrałam się do poszukiwań inspiracji!

Nie odpowiada mi tradycyjna propozycja podania owsianki, zdecydowałam się na nieco ryzykowny wypiek, czyli muffinki z owsianki. Babeczki przygotowuje się bardzo szybko, wbrew pozorom na długo zachowują świeżość i dodatkowo można je mrozić. Upiekłam podwójną porcję, większość zamroziłam i wyjmuje pojedyncze sztuki kiedy tylko mam ochotę.

Do wypieku dodałam świeże jagody (mrożone również się sprawdzą), które przyjechały do mnie prosto z farmy. Tak naprawdę możecie szaleć z dodatkami owoców nawet tych suszonych!

Czas przygotowania: 35 minut

Składniki na 12 muffinów:

1 szklanka płatków owsianych ekspresowych (u mnie bezglutenowe)

1/2 szklanki miodu

1 szklanka jogurtu np. grecki

2 łyżki oleju (kokosowy, awokado)

1 jajko

1 szklanka mąki (u mnie bezglutenowa)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki sody oczyszczonej

1 szklanka jagód (+ łyżka mąki do opruszenia)

szczypta soli

Do miski wsypujemy płatki, dodajemy miód, jogurt, olej oraz jajko – mieszamy i odstawiamy na około 5-10 minut.

Piekarnik nagrzewamy do 400 stopni F (200C). Formę wykładamy papierowymi foremkami. Jagody myjemy, osuszamy i obsypujemy mąką.

Do owsianki dodajemy pozostałe składniki, mieszamy (jeśli masa jest zbyt gęsta proszę dodać odrobinę jogurtu lub mleka). Na koniec wsypujemy jagody i mieszamy delikatnie.

Formy wypełniamy do 3/4 wysokości. Muffinki pieczemy przez około 18-20 minut aż będą się lekko brązowieć oraz włożony patyczek wyjdzie suchy. Studzimy pierwsze parę minut w formie po czym przekładamy na kratkę.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej