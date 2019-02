Miodowo-czosnkowe polędwiczki

Sos czosnkowy z miodem to idealne połączenie słodkiego i pikantnego smaku, dodatkowo z aromatycznymi przyprawami idealnie sprawdza się z wieprzowiną, której smak będziesz pamiętał na długo. Wieprzowina ma tendencję do wysychania, ale dzisiejszy przepis pomoże wydobyć wspaniały smak soczystej i delikatnej polędwiczki.

Danie idealne na weekendowy wieczór. Polędwiczka w wyjątkowym sosie komponuje się wspaniale zarówno z quinoa (komosą ryżową) jak również puree ziemniaczanym, a dopełnieniem całości są kolorowe warzywa. Zachęcam Was gorąco do wypróbowania!

Czas przygotowania: 50 minut

Składniki na 4 porcje:

1 polędwiczka wieprzowa

1/2 łyżeczki soli czosnkowej

1 łyżeczka cebuli w proszku

1/4 łyżeczki chili w proszku

1/2 szklanki miodu

2 ząbki czosnku

1/3 szklanki lekkiego sosu sojowego

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka oregano

sól/pieprz

olej np. z awokado

Dodatkowo:

Ugotowana komosa ryżowa (quinoa)

Pokrojone warzywa (cukinia, papryka, pieczarki)

Piekarnik rozgrzewamy do 400 stopni F (200C). Dużą formę wyłóż papierem do pieczenia i polej odrobiną oleju. Wieprzowinę umyj, ułóż ją na papierze i obtocz w przyprawach (sól czosnkowa, cebulą oraz chili w proszku). Obok poukładaj grubo krojone warzywa oprószone solą oraz oregano. Całość wkładamy do piekarnika i pieczemy 20 minut.

W międzyczasie przygotuj sos: w garnuszku podgrzej miód, zgnieciony czosnek, sos sojowy oraz sok z cytryny aż składniki się połączą.

Wyjmij formę z piekarnika, polędwiczkę, połowę sosu. Włóż ją ponownie do piekarnika zwiększając temperaturę do 450 stopni F (225C) – jeśli warzywa są gotowe zdejmujemy je na bok. Mięso zapiekamy 5 minut po czym ponownie polewamy sosem i zapiekamy parę minut. Po upieczeniu pozwalamy wieprzowinie odpocząć 10 minut.

Polędwiczkę kroimy w paski i podajemy z komosą ryżową oraz warzywami. Całość skrapiamy sosem pozostałym w formie.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej