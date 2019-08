Migdałowe ciasto z śliwkami 0 11 sierpnia 2019

Większa połowa wakacji już za nami, zaczynają pojawiać się pełne dobroczynnego błonnika śliwki! W ręce wpadł mi prosty przepis na ciasto ze śliwkami, który nieco urozmaiciłam (jak zawsze!). Jest to uroczy, rustykalny deser idealny na sezon letni. Niemal klasyczna ucierana babka z dodatkiem mąki migdałowej okazała się strzałem w dziesiątkę!

Śliwki były trochę zbyt kwaśne, jednak dzięki pierzynce z ciasta udało się stworzyć udaną kompozycję smaków. Mój wypiek serwuję na patio z orzeźwiającą truskawkową lemoniadą!

Kochani korzystajcie z owoców sezonowych, bowiem wtedy smakują najlepiej! Co prawda można je zamknąć w słoikach, jednak to już nie to samo. W najbliższą niedzielę wybieram się na farmerski market i już nie mogę się doczekać, jakie dobrocie tam na mnie czekają!

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki na większa blaszkę około 12 porcji:

1/2 kg śliwek

1 stick (112 g) masła

3/4 szklanki cukru brązowego

4 jajka

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

1 szklanka mąki bezglutenowej

1 szklanka mąki migdałowej

2 łyżeczki proszku do pieczenia

Rozgrzej piekarnik do 350 stopni F (175 C). Przygotuj prostokątną formę na ciasto, wyłóż je papierem do pieczenia. Śliwki umyj, usuń pestki i pokrój na 6 kawałków każdą.

Mikserem ubij na jasną masę masło z cukrem. Dodawaj po jednym jajku aż masa stanie się jednolita. Następnie wlej ekstrakt i wsyp mąki wraz z proszkiem do pieczenia, mieszaj jedynie do momentu połączenia się składników.

Używając miksera z masłem i cukrem, aż się połączą. Ciasto wylej do formy i wyrównaj. Na wierzchu poukładaj kawałki śliwek.

Ciasto pieczemy przez około 35-40 minut, aż boki zaczną robić się złote, a włożona wykałaczka wyjdzie czysta. Ciasto najlepiej chłodzić pierwsze 15-20 minut w formie, po czym warto je delikatnie wyjąć. Kroić po całkowitym wystudzeniu.

Można je oprószyć cukrem pudrem, wymieszanym z cynamonem.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej