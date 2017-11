Kurczak faszerowany pieczarkami w serowym sosie

Może nie jest to typowe danie na Święto Dziękczynienia, ale jest proste i takie na za 5 minut. Mimo tej prostoty jest naprawdę dostojne i wcale niezgorsze niż wielki i wypasiony indyk. No i mniej z nim roboty, co na pewno ma swoje zalety.

Jeśli dodasz do tego wspaniale opieczone ziemniaki, bataty lub dynię i to w towarzystwie sałaty rzymskiej, którą śmiało możesz polać sosem serowym, to masz znakomity obiad świąteczny. Przecież wcale nie chodzi o to, żeby przejeść się, ale przy smacznych potrawach spędzić ten dzień w gronie bliskich, którym jesteśmy za coś wdzięczni. Gwarantuję, że twoi goście będą ci wdzięczni za takie pyszne danie 🙂

Czas przygotowania: ok. 1 godz.

Porcje: 4

Pieczarki:

8 oz pieczarek, najlepiej ciemnych, pokrojonych w półplasterki

4 łyżki masła

4 ząbki czosnku, posiekane

Sól, pieprz

Kurczak:

4 piersi z kurczaka

2 łyżki masła

8 plastrów mozzarelli

8 łyżek świeżo startego parmezanu

½ łyżeczki soli

½ łyżeczka pieprzu

½ łyżeczki granulowanego czosnku

1 łyżeczka ziół prowansalskich

Sos:

1 łyżka oliwy

2 ząbki czosnku, posiekane

1,5 szklanki śmietanki 30-proc.

½ szklanki świeżo startego parmezanu

Pieprz i sól

Natka pietruszki, posiekana

Piekarnik nagrzewam do 400 st. F i przygotowuję naczynie do zapisania.

Na patelni rozgrzewam masło, dodaję czosnek i podsmażam przez 1 minutę. Dodaję pieczarki i smażę, aż zrobią się miękkie. Doprawiam solą i pieprzem. Odstawiam do przestygnięcia.

Kurczaka myję i osuszam, obtaczam w przyprawach. Następnie rozcinam wzdłuż tworząc kieszonkę. Wkładam do niej po 2 plasterki mozzarelli, po ¼ pieczarek, a na wierzch po 2 łyżki parmezanu. Spinam wykałaczkami.

Na tej samej patelni, na której wcześniej podsmażałam pieczarki, rozpuszczam 2 łyżki masła i podsmażam piersi, aż zrobią się jasnozłote. Nie myję patelni! Przekładam je do naczynia do zapiekania, przykrywam i wstawiam do nagrzanego piekarnika na 20 minut.

W tym czasie przygotowuję sos. Na patelni, tej samej, na której były robione pieczarki i kurczak, rozgrzewam łyżkę oliwy. Dodaję posiekany czosnek i podsmażam przez 1 minutę. Następnie wlewam śmietankę i mieszając od czasu do czasu doprowadzam do zagotowania. Gotuję minutę. Dodaję parmezan. Mieszam aż się rozpuści. Doprawiam i dodaję natkę pietruszki, mieszam.

Na półmisek wylewam sos, wykładam upieczone piersi kurczaka. Podaję z pieczonymi ziemniakami i sałatą.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.