Wiem, że mnóstwo ludzi uwielbia ziemniaki. Nie wyobraża sobie bez nich obiadu. Ja aż taką fanką tych bulw nie jestem. I jeśli je już jem, to nie w tej najbardziej pierwotnej i podstawowej formie (czyli gotowane, z wody), ale takie podkręcone. Zwykły ziemniak zyskuje bardzo, kiedy wzbogacony dodatkami staje się Panem Ziemniakiem.

Jeden fakt jest pewny – ziemniaka można przerabiać na tysiące sposobów. Dodawać do farszów, robić kluski, puree, piec, ba, nawet zrobić z nich chleb. No i jeszcze jedna forma, bliska chyba nam wszystkim – kotlety.

Mnie osobiście kojarzą się z dzieciństwem. Akurat ono przypadało na lata 80., kiedy w Polsce nie było prawie niczego. Za to kotlety były ze wszystkiego poza mięsem, bo tego oczywiście nie było, albo stało się po nie w kilometrowych kolejkach całą noc. Ale nie o tym… Kotlety ziemniaczane uwielbiałam i do teraz czasami je robię. Są niedrogie, proste, ale co najważniejsze – smaczne! Ja najbardziej lubię w wersji z sosem grzybowym, ale nie ograniczajcie się w dodatkach, bo pasuje do nich bardzo wiele rzeczy 🙂

2,5 lb ziemniaków (najlepiej takich z dużą zawartością skrobi)

3 jajka

1 łyżeczka musztardy dijon

3 łyżki mąki pszennej

1 cebula

3 łyżki posiekanej natki pietruszki

sól, pieprz

bułka tarta do panierowania

olej do smażenia

Czas przygotowania: 20 min + gotowanie i studzenie ziemniaków

Czas smażenia: 15 min

Porcje: od 8 do 12 kotletów, w zależności od wielkości

Ziemniaki dokładnie umyj, a następnie gotuj w mundurkach do miękkości, zostaw do ostudzenia.*

Ostudzone ziemniaki przeciśnij przez praskę do dużej miski.

Cebulę drobno siekam i podsmażam na niewielkiej ilości oleju do zeszklenia. Dołóż do ziemniaków.

Dołóż jajka, cebulę, musztardę, posiekaną natkę pietruszki i mąkę, dopraw solą i pieprzem. Wymieszaj krótko łyżką, tak by składniki się połączyły.

Z masy formuj kotlety** (ok. ½ szklanki masy na kotlet, najlepiej formować wilgotnymi dłońmi), obtocz je w bułce tartej i na średnim ogniu smaż po ok. 5 minut z każdej strony.

Możesz podawać z sosem grzybowym, kwaśną śmietaną, gulaszem wołowym, sosem czosnkowym… Możliwości są nieskończone 🙂

*Ziemniaki możesz przygotować dzień wcześniej.

**Kotlety należy usmażyć od razu po ugotowaniu. Niestety ziemniaki mają tę słabą cechę, że w połączeniu z mąką i jajkiem zaczynają robić się wodniste przy dłuższym leżakowaniu.

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks