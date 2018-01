Kolorowy pucharek

Witam was w nowym roku. Jak się macie po świętach? Mam nadzieje, że znaleźliście czas na wyciszenie oraz odpoczynek i zregenerowaliście swoje baterie. Ja jestem pełna zapału, z każdą niemal godziną w mojej głowie pojawiają się nowe pomysły. Czuję, że będzie to wspaniały rok, pełen pozytywnej energii. Czy wy również stworzyliście już listę swoich celów? Jeśli nie, nic straconego! Mam nadzieję, że dzisiejszy kolorowy deser będzie idealnym kompanem przy noworocznych przemyśleniach.

Po świętach chcemy troszkę odpocząć od kuchennych obowiązków. Na ten czas mam dla was idealny przepis na słodki deser bez pieczenia. Potrzebne będą galaretki, trochę śmietanki, ulubionych ciastek i prawie gotowe.

Czas przygotowania: ok. 2 godz.

Składniki na 4-6 pucharków

2 galaretki (najlepiej polskie, u mnie cytrynowa i wiśniowa)

1/2 szklanki pokruszonych biszkoptów (u mnie bezglutenowe)

1/2 szklanki śmietanki

2 łyżki masła orzechowego

2 łyżki kremu czekoladowego

wisienki do dekoracji

Galaretki rozpuszczamy według wskazówek na opakowaniu, mieszamy i odstawiamy w chłodne miejsce do całkowitego stężenia. W tym czasie ubijamy śmietankę, dzielimy na dwie części, do jednej dodajemy masło orzechowe, natomiast do drugiej krem czekoladowy.

Galaretki kroimy w kosteczki. Nasz deser jest już gotowy; wystarczy tylko wszystko poukładać w pucharkach. W moich kolejność była następująca: galaretka, biszkopty, krem, biszkopty, galaretka natomiast na wierzchu dekoracja z odrobiny kremu, biszkoptu oraz wisienki. Deser można konsumować zaraz po przygotowaniu.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl