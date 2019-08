Kolorowa miska

Lato w pełni, ptaszki pięknie śpiewają o poranku. Mam zaszczyt podziwiać je każdego dnia z kuchennego okna! W tym okresie nasze posiłki są bardzo lekkie i naprawdę szybkie w przygotowaniu. To jest jedyna pora roku, podczas której mam nieco mniejszy zapał do gotowania i pieczenia – za to nadrabiam w zimie.

W tym tygodniu przygotowałam dla Was miskę samych dobroci: chrupiąca sałata, soczyste pomidory, kuleczki mozzarelli marynowanej w ziołach oraz pierś z kurczaka (którą można przygotować na grillu, którego obecnie nie posiadam, wykorzystuję więc patelnie). Całość zwieńczona octem balsamicznym, do całości pasuje również awokado, jeśli lubicie.

Połączenie składników jest naprawdę smaczne i co najważniejsze nie trzeba dużo przygotowywać, a potem zmywać. Idealne na lekką kolacje po letnim spacerze!

Składniki na 3-4 porcje:

1/2 główki sałaty lodowej lub opakowanie pokrojonej mieszanki

2 dorodne pomidory

opakowanie kuleczek mozzarelli marynowanych w ziołach i oliwie

2 filety z kurczaka pokrojone w paseczki (ew. polędwiczki drobiowe)

przyprawy do drobiu

1 łyżka oliwy z oliwek

ocet balsamiczny

opcjonalnie: awokado

Przygotowanie rozpoczynamy od umycia mięsa oraz oprószenia go przyprawami. Na patelni rozgrzewamy oliwę dodajemy kawałki mięsa i opiekamy na złoto z każdej strony (nie za długo, aby nie wysuszyć mięsa). Tak obsmażony drób odkładamy na bok, aby parę minut odpoczęło.

Na jedną stronę miski nakładamy sałatę, obok pokrojone w kostkę pomidory, lekko odcedzone kulki mozzarelli oraz pokrojony w kawałki drób. Całość polewamy octem balsamicznym, który nadaje odpowiedni charakter sałatce.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej