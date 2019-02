Keto bajgle z sałatką 0 3 lutego 2019

Dzisiaj nieco o modnej od niedawna diecie ketogenicznej, która czerpie większość kalorii z tłuszczu i tylko niewielką liczbę kalorii z węglowodanów. Dieta ta zmusza organizm do spalania tłuszczów zamiast węglowodanów na energię. Zwykle węglowodany, które jesz, zamieniają się w glukozę, która jest wykorzystywana do produkowania energii w całym ciele i mózgu. Ale jeśli nie jesz wystarczająco dużo węglowodanów, twoje ciało spala tłuszcz.

Takie małe wprowadzenie – zainteresowani mogą znaleźć więcej informacji we wszechwiedzącym Internecie. Sama nigdy nie korzystałam z tej diety, postanowiłam za to stworzyć przepis zainspirowany keto dietą – natomiast sałatka to całkiem inna bajka!

Keto bułeczki z niską zawartością węglowodanów, z mąki migdałowej i sera mozzarella, z domieszką ulubionych przypraw. Jest to przepis na ciasto wyjątkowo łatwe do przygotowania, o niskiej zawartości węglowodanów i bez glutenu. Dodatkowo sałatka podkreślam już nie keto podbija serca moich domowników: winogrona, kurczak, seler i cebulka, magiczne połączenie. Zapraszam do wypróbowania!

Czas przygotowania: 30 minut

Przepis na 4 porcje

Bajgle:

1 1/2 szklanki tartego sera mozzarella

1 szklanka mąki migdałowej

2 łyżki serka typu philadelphia

1 większe jajko

1/2 łyżki oliwy z oliwek

opcjonalnie: 1 1/2 proszku do pieczenia (ja nie dodałam)

Dodatkowo ulubione ziarna czy przyprawy

Rozgrzej piekarnik do 375 F (190 C) . Przygotuj blachę do pieczenia wyłożoną papierem pergaminowym lub nieprzylepną silikonową matą do pieczenia.

W większej żaroodpornej misce dodaj mąkę migdałową, odrobinę ulubionych przypraw i proszek do pieczenia (opcjonalnie), dobrze wymieszaj.

Do tej samej miski dodaj ser mozzarella i serek. Podgrzej w mikrofalówce 45 sekund, wymieszaj i ponownie podgrzej aż ser będzie roztopiony. Całość wymieszaj do momentu aż powstanie gładkie ciasto. Dodaj jajko i wyrabiaj ciasto aż składniki się połączą.

Podziel ciasto na 4 równe części. Uformuj każdy element w kłódkę i przymocuj końce, aby utworzyć kształt bajgla. Umieścić bułeczki na blaszce z zachowaniem między nimi odległości . Bułeczki posmaruj na wierzchu oliwą i posyp przyprawami.

Bajgle pieczemy do uzyskania złotobrązowego koloru około 15-20 minut. Najlepiej smakują na ciepło. Można je odgrzewać.

Sałatka:

1 szklanka przekrojonych na pół winogron

1 puszka kurczaka

2 gałązki selera

1/2 cebuli

1 łyżka jogurtu greckiego

1 łyżka majonezu

1 łyżeczka cebuli w proszku

pieprz do smaku

Cebulę oraz seler siekamy na drobno, dodajemy do miski razem z kurczakiem, winogronami, jogurtem, majonezem oraz przyprawami. Mieszamy, w razie potrzeby przechowujemy w lodówce.

Smacznego!

