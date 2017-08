Kebab z grilla

Czy znudziły się wam również kiełbaski i steki z grilla? Chcielibyście spróbować czegoś nowego? Jeśli tak, to mam dla was coś specjalnego. Dzisiaj wybierzemy się w kulinarną podróż do Grecji i serwujemy kebab pieczony na grillu. Kebab tradycyjnie przygotowuje się z baraniny lub jagnięciny, ja postanowiłam wykorzystać wołowinę. Danie to można znaleźć nie tylko w kuchni greckiej, ale również i tureckiej.

Mięsne szaszłyki przygotowuje się naprawdę sprawnie, wystarczy połączyć mięso z odpowiednimi składnikami. Sam czas grillowania to około kwadransa, więc jesteśmy naprawdę ekspresowi! Najlepsze dodatki do kebabu? Pieczone ziemniaki oraz sos tzatziki przypominający w smaku naszą poczciwą mizerię!

Czas przygotowania: 40 min

Składniki na 4 porcje:

500 g mielonego mięsa (wołowina, jagnięcina, baranina)

2 ząbki czosnku

1 mniejsza cebula

2 łyżeczki kuminu

1/2 łyżeczki chili

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka pieprzu

Dodatkowo:

4 ziemniaki

Sos tzatziki:

1 średni zielony ogórek

3/4 szklanki gęstego jogurtu greckiego

2 ząbki czosnku

sól, pieprz

opcjonalnie: 1 łyżka majonezu

W pierwszej kolejności myjemy ziemniaki i owijamy je w folię aluminiową. Układamy na ruszcie grilla ustawiając średnią moc. Co 15 minut przewracamy je na inną stronę.

Przygotowujemy mięso. Do miski ścieramy cebulę oraz czosnek, dodajemy mięso i przyprawy. Wszystko dokładnie mieszamy, odstawiamy na bok.

Ogórka obieramy, ścieramy na najmniejszych oczkach do miski, dodajemy odrobinę soli, odstawiamy na kilka minut, a następnie wylewamy niepotrzebną wodę. Do miski dodajemy jogurt, rozgniecione ząbki czosnku oraz sól i pieprz do smaku, mieszamy. Sos wkładamy do lodówki.

Wracamy do mięsa, które nadziewamy na patyczki do szaszłyków, dość ciasno – tak jak na zdjęciu. Kebaby układamy na lekko natłuszczonym ruszcie w niewielkich odstępach, co 5 minut przekładamy je na inną stronę, po około 15 minutach powinny być gotowe.

Gorące kebaby serwujemy z rozciętymi na pół i polanymi sosem ziemniakami.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl