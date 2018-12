Gołąbki są tradycyjnym daniem polskiej kuchni, jednak nie każdy lubi kapustę, w którą są zawinięte – dodatkowo jest to nieco pracochłonne. Idealnym rozwiązaniem są gołąbki bez zawijania, które zyskały sobie grono zwolenników w mojej rodzinie.

Danie jest przepyszne, kotlety są bardzo aromatyczne i soczyste. Jest to idealne danie na niedzielny – rodzinny obiad, można je również z powodzeniem zamrażać. Gołąbki zawierają w sobie to co najważniejsze: mięso mielone, kapustę, ryż oraz sos pomidorowy.

Mam nadzieję, że zachęciłam Was do wypróbowania tego przepisu! Powodzenia!

Czas przygotowania: 1 godzina i 40 minut

Składniki na około 10 porcji:

500 g mięsa mielonego (użyłam z indyka)

mała główka kapusty włoskiej lub białej

1 cebula

2 jajka

1/2 szklanka białego ryżu (brązowy musi być lekko podgotowany)

2 – 3 łyżki mąki (użyłam gryczanej)

sól/ pieprz

2 łyżki oliwy

Sos:

2 puszki pomidorów

1 szklanka wody lub bulionu

1/2 łyżeczki słodkiej papryki w proszku

1 łyżeczka oregano

1/2 łyżeczki soli

2-3 łyżki śmietany

Kapustę drobno siekamy, wrzucamy do wrzątku i gotujemy około 10 minut, odcedzamy. Do miski wkładamy mięso, odsączoną kapustę, jajka, posiekaną cebulę oraz ryż – mieszamy. Na koniec dodajemy mąkę oraz doprawiamy solą i pieprzem. Oliwę rozgrzewamy na większej patelni, zmniejszamy na średni gaz. Z masy formujemy kotleciki i układamy w niewielkich odległościach na patelni (jeśli masa zbyt się klei możemy dodaj więcej mąki). Gołąbki obsmażamy na złoto z każdej strony, przekładamy bezpośrednio do naczynia żaroodpornego.

Piekarnik nagrzewamy do 350 stopni F (175C). Przygotowujemy sos, wszystkie składniki wkładamy do miski i za pomocą blendera tworzymy gładki sos, którym zalewamy gołąbki w naczyniu żaroodpornym. Gołąbki zapiekamy około 1 godziny. Podajemy bezpośrednio po przygotowaniu, u mnie z pieczonym ziemniakiem.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej