Eton Mess z lodami

Eton Mess to angielski deser z truskawkami, bezami i bitą śmietaną. Mess, bo trochę bałaganiarsko wygląda 😉 Eton, bo ponoć powstał w Eton College i to w XIX w.

W sumie lody to powrót do oryginału, bo właśnie tak był podawany na początku. Dodatkowo u mnie nastąpiła dekompozycja, czyli oddzielenie składników. Zamiast mieszać je razem, ułożyłam warstwami. Ale to wszystko nieważne…

…ważne, że to naprawdę przepyszny deser i idealny na sezon truskawkowy. Raz spróbujesz i już będziesz uzależniony na wieczność.

Czas przygotowania: 10 minut

Składniki na 1 porcję:

10 truskawek

2 łyżki lodów (najlepiej waniliowe lub śmietankowe)

1½ szklanki małych bezów

Truskawki umyj, oderwij szypułki i pokrój w plasterki. Bezy pokrusz na duże kawałki.

W szklanym pucharku układaj warstwami: bezy, truskawki, lody, bezy, truskawki… i tak do skończenia składników. Najlepiej jeśli górną warstwę będą stanowiły bezy.

A jeśli masz ochotę na Eton Mess bliższy oryginałowi, to zostaw lody na 10 minut i wymieszaj razem z truskawkami oraz bezami. Masę nałóż do miseczki. Smacznego!

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.