Domowy kopiec kreta

Dzisiaj ciasto, które wyglądem przypomina kopiec kreta. Przygotowuje ten deser na specjalne okazje, tym razem postanowiłam zaskoczyć gości z Portoryko – myślę, że będzie to dla nich miła niespodzianka!

Przepis sprawdza się gdy brak nam pomysłów, a tradycyjne wypieki się po prostu przejadły. Ciasto charakteryzuje się wyśmienitym smakiem, oryginalnym połączeniem składników oraz intrygującą nazwą. Największą radość sprawia wielbicielom czekolady: kakaowy biszkopt, bita śmietana z kawałkami czekolady oraz banany. Przepis jest prosty i nie wymaga dużego nakładu pracy.

Postanowiłam, iż następnym razem zastąpię banany truskawkami! Będzie to nowy letni hit!

Czas przygotowania: 40 minut + 1 godzina na schłodzenie

Składniki na okrągłą blachę (typu tortownica):

5 jajek

1 łyżeczka proszku do pieczenia

3 łyżki oleju roślinnego

3 łyżki mąki (użyłam bezglutenowej)

5 łyżek kakao niesłodzonego

3-4 łyżki cukru pudru

Dodatkowo:

500 śmietanki (whipping cream)

tabliczka gorzkiej czekolady

2 łyżki cukru pudru

2 opakowania śmietan-fix (dostępne w polskich sklepach) – można je zastąpić rozpuszczoną żelatyną

3 banany

opcjonalnie: odrobina soku z cytryny

Przygotowania rozpoczynamy od ciasta. Piekarnik rozgrzewamy do 350 stopni F (175C), spód formy wykładamy papierem do pieczenia.

W misie miksera ubijamy białka, dodajemy stopniowo cukier, miksujemy aż do powstania lśniącej piany. Zmniejszając obroty dodajemy żółtka oraz olej roślinny. Wyłączamy mikser, przesiewamy do miski mąkę, proszek do pieczenia oraz kakao, delikatnie mieszamy szpatułką, aż znikną grudki. Ciasto przekładamy do formy, rozprowadzamy równomiernie i pieczemy około 30 minut, do tzw. suchego patyczka.

Po upieczeniu ciasto odkładamy na bok i całkowicie studzimy. Za pomocą noża nacinamy okrąg na powierzchni ciasta tak aby pozostały boki na około 0.5 cm. Wydrążamy ciasto, robimy to ostrożnie aby nie przebić spodu, z reguły wybieram połowę wysokości ciasta. Okruszki wkładamy do miski, odkładamy na bok.

Śmietankę lekko ubijamy, dodajemy wymieszany cukier z fix-ami, dodajemy do misy miksera i ubijamy śmietanę na sztywno. W międzyczasie kroimy czekoladę na drobne kawałki, natomiast banany przekrawamy wzdłuż (możemy je skropić sokiem z cytryny aby nie czerniały). Do śmietany dodajemy czekoladę, banany układamy na spodzie czekoladowego blatu, na to wykładamy masę tak aby utworzyć kopiec w wydrążonym okręgu.

Okruszki z miski kruszymy i obsypujemy kopiec, zajmie nam to parę minut, jednak dla efektu końcowego naprawdę warto.

Ciasto chłodzimy minimum godzinę.

Smacznego!