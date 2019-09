Domowa quesadilla z piekarnika 0 15 września 2019

W ostatni weekend miałam dość gotowania postanowiłam więc podjechać do Costco i kupić kurczaka z rożna, który jest niezawodny w takich momentach. Miałam w głowie kilka propozycji przerobienia go, wybór padł na proste i naprawdę wyśmienite quesadilla w moim wykonaniu.

Pobiegłam po bezglutenowe tortille, jeśli jeszcze nie próbowaliście te ze szpinakiem są wyśmienite. Pociachałam kilka warzyw i gotowe. Piekarnik każdy w domu ma więc to nie problem! Danie przygotowuje się szybko z minimalnym nakładem pracy. Ten przepis powstał, aby głównie wykorzystać resztki z lodówki, możecie do nich wrzucić niemal wszystko lub minimalistycznie jedynie ser. Wspaniale smakuje z dodatkiem dowolnej sałatki lub z guacamole.

Czas przygotowania 35 minut

Składniki na 4 porcje (zrobiłam podwójna porcje w tym jedną bezglutenową):

1 szklanka startego sera mozzarella

1/2 szklanka startego sera cheddar

1/3 szklanka startego parmezanu

1 szklanka upieczonego i posiekanego mięsa z kurczaka

1 papryka

1 mała cebula

ulubione przyprawy (użyłam mieszanki do pizzy)

4 większe placki tortilla (użyłam bezglutenowych z szpinakiem oraz pszennych)

opcjonalnie: awokado, salsa, jalapeno, fasola

Rozgrzewamy piekarnik do 370 stopni F (185 C) i wykładamy blachę papierem do pieczenia. Paprykę myjemy i siekamy w kostkę podobnie postępujemy z cebulką.

Tortille kładziemy na blaszce obok siebie, farsz będziemy nakładać tylko na połówkę placka. Najważniejsza zasada; ser musi być na spodzie i na wierzchu. Kolejność nakładania w moim wykonaniu: ser cheddar, papryka, cebula, awokado, parmezan, kurczak, przyprawy i ser mozzarella. Czynność powtarzamy do wykorzystania wszystkich składników.

Placki pieczemy około 10 minut aż ser całkowicie się roztopi. Studzimy przez 5 minut i podajemy z ulubionymi dodatkami, u nas ketchup i sałatka coleslaw, która akurat była pod ręką!

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej