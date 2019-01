Delicja domowe (jaffa cakes)

Kto nie kochał delicji jako dziecko? Chyba wszyscy z wyjątkiem tych, którzy ze słodyczy najbardziej kochają śledzie 🙂 Na dodatek każdy miał swoją taktykę jedzenia: po prostu kęs po kęsie, na jeden dziab, najpierw brzegi… jednak najważniejszy był smak.

Od wielu lat mój syn namawia mnie na zrobienie tych ciasteczek w domu. Niby teraz są w najmniejszym nawet sklepiku i to w różnych smakach galaretki. Ale to jednak kupne ciastka.

Rękawica została rzucona i nadszedł ten dzień kiedy robię domowe delicje! Dołącz do mnie. W grupie zawsze raźniej 🙂

Galaretka:

¼ szklanki cukru

½ szklanki soku pomarańczowego

1 łyżka żelatyny

Ciastka:

2 duże jajka

¼ szklanki cukru

¼ łyżeczki ekstraktu waniliowego

½ szklanki mąki pszennej

Polewa czekoladowa:

¾ szklanki gorzkiej czekolady

1 łyżeczka masła

Czas przygotowania: 30 minut

Czas pieczenia: 8-10 minut

Czas oczekiwania: 2 godziny

Porcje: 12 ciasteczek

Zacznij od przygotowania galaretki. W garnuszku podgrzewaj powoli cukier i sok pomarańczowy. Mieszaj od czasu do czasu aż cukier się rozpuści. Wsyp żelatynę i podgrzewaj aż się rozpuści, ale nie doprowadź do zagotowania. Formę na minimuffinki wyłóż folią spożywczą i wlej po łyżce galaretki do dwunastu miseczek. Wstaw do lodówki na 1-2 godziny do stężenia.

Piekarnik nagrzej do 350℉, przygotuj formę do muffinek. Przygotuj rondelek i miskę, którą będziesz mógł na niej postawić. Wlej do rondelka niedużą ilość wody i zagotuj, do miski wbij jajka i wsyp cukier. Miskę ustaw na rondelku i ubijaj aż masa będzie niemal biała i bardzo napowietrzona. Zajmie to ok. 3-5 min. (mnie zajęło właśnie 3). Dodaj ekstrakt waniliowy i mąkę. Wymieszaj dokładnie. Wlewaj po łyżce ciasta do wgłębień w formie. Wstaw do nagrzanego piekarnika na 8-10 min. Ciasteczka powinny być blade, możesz spróbować patyczkiem czy są już upieczone.

Ciasteczka zostaw w formie na 5 minut, a następnie przełóż na kratkę i wystudź całkowicie. Kiedy już wystygły ułóż na ich środku galaretki.

Czekoladę i masło włóż do miseczki i podgrzewaj w mikrofali, mieszając co 15 sekund. Kiedy jest już rozpuszczona, polej nią ciasteczka z galaretką i zostaw do zastygnięcia. Na nie do końca zastygniętej czekoladzie odciśnij widelcem kratkę na wierzchu.

Przechowuj w lodówce, jeśli nie zostaną zjedzone od razu :).

Kasia Marks



Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks