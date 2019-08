Czekoladowe biscotti

Biscotti to tradycyjne włoskie wypieki. Klasyczne ciasteczka biscotti są suche i chrupiące, dlatego idealnie nadają się do zanurzenia w gorącej kawie lub herbacie. Czasami biscotti zanurza się w rozpuszczonej czekoladzie.

Biscotti piecze się dwukrotnie, co nadaje im suchą, chrupiącą konsystencję. Ciasto najpierw formuje się w kłodę i piecze. Po ostygnięciu upieczonego placka kroimy go na przekątnej i pieczemy ciasteczka po raz drugi, aż będą kruche.

W Internecie znajdziecie wiele różnych przepisów na biscotti. Klasyczne smaki biscotti to wanilia, anyż i migdały. Ponieważ wypieki są wytwarzane z mniejszej ilości masła i cukru, są one zdrowym ciastkiem, który można nawet mrozić!

Czas przygotowania: 1 godzina

Składniki na 20 ciastek:

5 łyżek masła

3/4 szklanki cukru brązowego

2 jajka

1/2 szklanki niesłodzonego kakao

1 szklanka mąki migdałowej

3/4 szklanki mąki (u mnie bezglutenowa)

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1/2 szklanka orzechów laskowych lub migdałów

szczypta soli

Piekarnik rozgrzewamy do 350 stopni F (175 C). Blachę wykładamy papierem do pieczenia.

Za pomocą miksera ubijamy masło i cukier, aż będą kremowe. Dodajemy jajka – mieszamy, aż dobrze się połączy.

W misce mieszamy kakao, mąki, proszek do pieczenia i sól. Dodajemy mieszankę mąki do naczynia miksującego i mieszamy z małą prędkością, aż do połączenia, zeskrobując boki naczynia w razie potrzeby. Na końcu dodajemy orzechy i mieszamy szpatułką.

Z ciasta formujemy podłużny placek w formie kłody. Pieczemy przez 20–25 minut, aż będzie lekko złocisty, a środek stanie się prawie jędrny i po dotknięciu odbije się. Placek zostawiamy do ostygnięcia na blasze do pieczenia przez 30 minut. Używając ostrego noża, potnij placek na ciastka.

Połóż ciasteczka pokrojoną stroną do góry, na blasze do pieczenia. Piec jeszcze 12–16 minut, aż do wyschnięcia. Środek ciasteczek będzie lekko miękki i chrupiący podczas chłodzenia. Przechowuj biscotti w szczelnym pojemniku w temperaturze pokojowej przez 1-2 tygodnie lub w zamrażarce przez 3 miesiące.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej