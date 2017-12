Czekoladowa chmura

Macie ochotę na coś ekstremalnie pysznego? Połączenie bardzo czekoladowego ciasta z bitą śmietaną na pewno miło was zaskoczy. Ciasto nie jest skomplikowane, przygotowuje je się stosunkowo szybko i nie ma możliwości, aby komuś się nie udało. Czekoladowy spód po prostu musi opaść, aby zrobić miejsce na śmietankę. Ciasto bez dodatku grama mąki jest idealne dla osób na diecie bezglutenowej i nie tylko. I ma jeszcze jedną nadzwyczajną cechę – znika w ekspresowym tempie.

Czas przygotowania: 1 godz. i 15 min

Składniki na tortownicę (około 10 porcji):

125 g gorzkiej czekolady

60 g masła

3 jajka

50 g cukru brązowego

2 łyżki likieru kawowego

Dodatkowo:

300 ml śmietanki (whipping cream)

2 łyżki cukru brązowego

1 łyżeczka niesłodzonego kakao

Piekarnik nagrzewamy do 360 st. F (180 st. C). Tortownicę wykładamy papierem do pieczenia.

Czekoladę z masłem rozpuszczamy w kąpieli wodnej lub mikrofalówce, studzimy, a następnie dodajemy żółtka. Białka ubijamy na sztywno z cukrem, dodajemy czekoladę oraz likier, delikatnie mieszamy, przelewamy masę do formy i wkładamy do piekarnika. Ciasto pieczemy około 40 min; po wyjęciu z piekarnika jego powierzchnia mocno opadnie.

Śmietankę ubijamy na sztywno z cukrem, przekładamy na wystudzone ciasto. Wkładamy do lodówki, przed podaniem posypujemy kakaem.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl