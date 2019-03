Corn Dogs – kukurydziane przekąski 0 17 marca 2019

Podczas urlopu interesują mnie jedynie szybkie i proste przepisy. Te minibabeczki z kukurydzianej mąki z kawałkami parówek są łatwe i bezglutenowe. Idealnie nadają się jako przystawka na imprezę czy przekąska późną nocą. Niektórzy lubią je podawać z keczupem lub musztardą.

Możesz łatwo je przygotować i przechowywać w zamrażarce. Po upieczeniu babeczek pozostaw je do całkowitego schłodzenia. Umieść je w specjalnej torebce i trzymaj zamrożone przez maksymalnie miesiąc. Rozmroź je w lodówce, następnie podgrzej w kuchence mikrofalowej na kilka sekund przed podaniem.

Czas przygotowania: 30 minut

Składniki na około 6 porcji:

110 g masła (1 stick)

2 łyżki cukru

2 jajka

1 szklanka mleka

1 szklanka mąki kukurydzianej

1 szklanka mąki bezglutenowej

1 łyżeczka sody oczyszczonej

Szczypta soli

Około 10 parówek lepszej jakości pokrojonych w małe kawałki

Rozgrzej piekarnik do 375 stopni F (185 C) i spryskaj formę na minimuffinki tłuszczem w sprayu. W misce wymieszaj roztopione masło i cukier. Dodaj jajka i dobrze wymieszaj. Dodaj mleko i wymieszaj do połączenia.

Dodaj mąkę, mąkę kukurydzianą, sodę, sól i wymieszaj do połączenia. Wkładaj po łyżce ciasta do każdej foremki. Na środku umieść kawałek parówki (opcjonalnie można je posypać serem tartym). Piecz przez 10-12 minut do momentu aż muffiny będą złotobrązowe. Wyjmij z piekarnika i chłódź na kratce przez 5 minut. Serwuj na ciepło z keczupem lub musztardą.

Smacznego!

Kasia Maciejewska



Piekę z pasją, gotuję z jeszcze większą, ale prawdziwą satysfakcję daje mi możliwość dzielenia się swoimi pomysłami. Co prawda ukończyłam studia z zakresu zarządzanie kadrami, jednak od kiedy pamiętam, świetnie zarządzałam produktami kuchennymi z niezłym efektem. Poza tym fotografuję. A dobre zdjęcie moich wypieków i potraw – to dopiero zabawa!

W przygotowaniu potraw oraz wypieków używam jedynie produktów bezglutenowych, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Na łamach „Dziennika Związkowego” dzielę się z Wami przepisami dań obiadowych, przekąsek oraz słodkości. Obiecuję, że przepisy nie są skomplikowane, za to efekt gwarantowany.

Mam nadzieję, że poczujecie wiatr w żaglach i sami weźmiecie się do gotowania i pieczenia. Dzielcie się swoimi uwagami.

Zapraszam na smaczną przygodę! E-mail: malewypieki@gmail.com

Adres strony: malewypieki.pl

fot.arch. Kasi Maciejewskiej