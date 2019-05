Cinnamon rolls, czyli zawijańce cynamonowe 0 27 maja 2019

Jaki jest najlepszy poranek? Taki powitany aromatem świeżo zaparzonej kawy i dopiero co wyjętych z piekarnika bułeczek. A potem jedzenia ich ostrożnie, żeby nie poparzyć ust i języka. Od czasu do czasu oblizując lukier z palców, bo jeszcze nie zdążył zastygnąć…

Ja wiem, że wstawanie rano, żeby zagnieść i przygotować bułki może wydawać się lekką torturą. Jednak proszę mi uwierzyć, że warto. Szczególnie dla tych bułeczek. Zresztą, jeśli jest weekend, to można potem wrócić jeszcze na chwilę do łóżka. Na drogę warto zabrać taką bułeczkę.

A w ogóle to miały być dzisiaj ciastka z rabarbarem, ale rabarbar się zbuntował i… no i za to są cynamonowe zawijańce. I doprawdy są to godni zastępcy. Pyszni, puchaci, aromatyczni. Mój syn zjadł cztery na raz. Mam nadzieję, że to ostatecznie przekona Was do wstania 2 godziny wcześniej i zabawienia się w piekarza.

Ciasto:

1 szklanka mleka

6 łyżek cukru

2 łyżeczki suchych drożdży

3 szklanki mąki

szczypta soli

2 jajka

1 stick masła

Nadzienie:

2 łyżki cynamonu

7 łyżek cukru

skórka otarta z cytryny (opcjonalnie)

Lukier:

½ szklanki cukru pudru

2-3 łyżeczki soku z cytryny

Czas przygotowania: ok. 2 godzin

Czas pieczenia: 15-17 min

Porcje: ok. 15 bułeczek

Mleko lekko podgrzej (ma być ciepłe, a nie gorące), dodaj cukier, drożdże, łyżeczkę mąki i wymieszaj. Odstaw na 10-15 minut przykryte ściereczką, aż zaczyn zacznie rosnąć.

Do dużej miski wsyp mąkę, sól, dodaj zaczyn, jajka, stopione masło. Wszystko zagniataj ok. 10 minut, ręcznie lub robotem z końcówką w kształcie haka. Odstaw pod przykryciem (folia spożywcza lub ściereczka) w ciepłe miejsce na 1 godzinę, aż ciasto powinno podwoić objętość.

Blat lub stolnicę podsyp lekko mąką, wyłóż ciasto i rozwałkuj je na prostokąt (ok. 15,7 x 19,6 in).

Cukier wymieszaj z cynamonem i możliwie równo rozsyp na rozwałkowanym cieście. Ja rozsmarowałam dokładnie szpatułką, można też użyć szerokiego noża.

Ciasto zwiń wzdłuż dłuższego boku w roladę. Ostrym nożem, najlepiej do pieczywa, pokrój ciasto na plastry grubości ok. 1,5 in.

Dużą blaszkę wyłóż papierem do pieczenia. Układaj bułeczki jedna obok drugiej (dzięki temu pozostaną dobrze zwinięte). Odstaw w ciepłe miejsce na ok. 20-30 minut do lekkiego napuszenia.

Piekarnik rozgrzej do 370℉.

Wstaw bułeczki do nagrzanego piekarnika.

Piecz ok. 15-17 minut, do lekkiego zrumienienia. Nie piecz dłużej, bo ciasto nadmiernie wyschnie. Wyjmij po upieczeniu.

Cukier puder wymieszaj z łyżką soku z cytryny do powstania gęstej emulsji. Zbyt gęstą rozrzedzić większą ilością soku, rzadka potrzebuje więcej cukru. Powstałym lukrem posmaruj jeszcze ciepłe bułeczki.

Gotowanie nie od razu stało się moją pasją. Byłam za to radosnym konsumentem pierogów babi Anieli. I pewnie byłoby tak do dziś, gdyby nie opakowanie ryżu i pierwsze kotlety ryżowe (okropne). Tak właśnie zaczęły się moje przygody kuchenne. Ziarno (także ryżu) zostało zasiane i od tamtej pory coraz częściej i coraz śmielej poczynałam sobie w kuchni. Przez lata upiekłam wiele ciast i ugotowałam wiele dań. Zakochałam się w kuchni Indii i basenu Morza Śródziemnego. Ale nadal pozostaję bliska polskiej, domowej kuchni, choć chyba moje pierogi nigdy nie dorównają tym babcinym. Na co dzień jestem mamą nastolatka i pracuję jako redaktor w serwisie internetowym.

fot.arch. Kasi Marks